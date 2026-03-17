別上當！賣場6種「包裝騙術」 以為撿便宜實則買貴了

超市6種「包裝騙術」，以為撿便宜實則買貴了。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著物價上漲，許多商品其實已透過包裝伎倆變相漲停，但卻不易被消費者察覺，美媒點名，在大賣場購物時，最常見的6種變相漲價包裝，如家庭裝、超大尺寸的空盒子、假底和凹陷容器等，由於大包裝常會給人一種錯覺，讓你以為撿到便宜，專家建議若不想荷包失血，最好看清楚標示的重量，才能確保真的買到物超所值的物品。

《cheapism》報導，很多消費者沒有意識到，部分價格上漲其實藏在包裝裡。品牌商經常會調整包裝的尺寸、形狀和標籤，讓產品看起來比實際上更划算。

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雖然這些手段在技術上都不違法，但它們很容易讓忙碌的購物者花更多的錢買到更少的東西。學會辨識這些常見的超市包裝伎倆，可以幫助你買到更物超所值的商品。下次去商店購物時，請注意以下7種包裝策略。

縮水通膨

當1個品牌減少包裝內的產品數量，但保持價格不變，有時甚至提高價格時，就會發生縮水式通膨。

由於包裝往往看起來幾乎一模一樣，許多消費者從未注意到其中的變化。識別「縮水式通膨」的最佳方法是比較標籤上的淨重，而不是僅依賴包裝袋或包裝盒的大小。

超大尺寸的空盒子

有些產品的包裝體積遠大於實際食物的量。穀物、餅乾和零食尤其以這種伎倆而聞名。

包裝盒內留出的部分空隙是為了在運輸過程中保護易碎物品，但在許多情況下，包裝盒的尺寸是故意做得過大的。更大的包裝盒會讓產品在商店貨架上看起來更划算，即使裡面的大部分空間都只是空氣。

請務必查看包裝盒上標示的重量，而不是容器的尺寸。

「家庭裝」其實不便宜

人們很容易認為購買更大的包裝就能省錢，但事實並非總是如此。有時候，「家庭裝」、「超值裝」或「特大包裝」的每盎司價格比普通裝更高。更大的包裝只是讓人覺得更划算而已。

為了避免落入這個陷阱，請查看貨架上的單價標籤，上面會顯示每盎司或每磅的價格。有了這個數字，就能更容易看出哪種選擇比較划算。

假底和凹陷容器

有些食品容器的底部設計成凸起或凹陷，這會減少容器內食物的容量。這種伎倆在優格、沾醬、塗抹醬甚至冰淇淋包裝盒等產品中很常見。從外面看，包裝盒似乎很深很滿，但實際上容器的一部分是空心的。

如果將容器並排比較，你可能會注意到底部向內彎曲或側面向下急劇收窄。

厚重包裝反而掩蓋了更少的產品

另一種巧妙的策略是使用更厚的容器或笨重的包裝，使產品看起來更大。例如，罐子可能採用厚玻璃、寬蓋或邊緣加厚的塑膠。這樣即使內容物沒有增加，也能給人產品更多的錯覺。

雖然差異可能只有一、兩盎司，但日積月累也會造成不小的損失。

袋子裡大部分是空氣

像洋芋片這樣的零食，打開包裝後常常覺得只有半袋。雖然為了防止洋芋片在運送過程中碎裂，包裝裡會充入一些空氣（嚴格來說是氮氣），但包裝袋的大小會讓人誤以為實際購買的量比包裝裡多。大包裝會給人一種錯覺，讓你覺得買的比實際更多。

再次強調，包裝上的淨重是判斷價值最可靠的方法。

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