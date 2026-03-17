美國攜手盟友打造AI模型全面對抗中國 輝達扮演要角

獲得美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）投資的新創公司Reflection AI，正斥資數十億美元計與南韓合作夥伴共同打造AI模型，此舉將加速川普政府透過向全球輸出美國技術來對抗中國的計劃。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普政府正協同美國頂尖AI企業和盟友合作，全面壓制中國在人工智慧（AI）技術的進展。《華爾街日報》 報導，獲得美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）投資的新創公司Reflection AI，正斥資數十億美元計與南韓合作夥伴共同打造AI模型，此舉將加速川普政府透過向全球輸出美國技術來對抗中國的計劃。

成立2年的Reflection，是由Google旗下DeepMind AI實驗室的前研究人員創辦。該公司和美國政府官員表示，正與南韓新世界集團（Shinsegae）合作建設1座數據中心，建成後將成為南韓最大的AI模型算力設施之一。該數據中心的電力消耗能力將達到250兆瓦，大致相當於美1座小城市的用電量。

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上述官員表示，Reflection計劃開發針對韓語和南韓文化量身打造的模型。這筆交易的投資規模達數十億美元，該數據中心所需的數萬顆晶片將由輝達提供，輝達既是Reflection的投資方，也是川普政府AI出口計劃的核心。

這項協議凸顯出川普政府正將AI晶片和模型作為外交工具，用以增強美國盟友的實力。先前，川普政府已與阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯簽署了類似協議，並承諾幫助更多國家獲取AI技術。

Reflection和新世界集團16日在舊金山的活動上宣布了這個合作關係，美國商務部在該活動上宣布成立1個專注於美國技術出口的新辦公室。Reflection的這筆交易，正是美國商務部希望透過1項正在籌備中的AI出口計劃加以推動的樣板。

美國商務部發言人表示：「商務部致力於推動美國AI技術實現前所未有的出口和全球分銷，以鞏固美國在AI領域的領導地位。」

這筆交易是同類交易中最早涉及美國開源模型開發商的案例之一。開源模型可供用戶免費下載和修改。DeepSeek等中國公司也提供此類模型，但美國最大的AI開發商先前並未在這個領域投入太多精力，這引發了外界對其他國家可能轉向中國技術的擔憂，許多AI分析師認為，這種趨勢將給美國帶來安全和經濟風險。

Reflection執行長拉斯金（Misha Laskin）表示：「開源模型就像特洛伊木馬，會帶動晶片、軟體和應用等一整套基礎設施，公司正在努力防止其他國家對中國基礎設施形成依賴。」

Reflection表示，該公司將為數據中心提供晶片、模型和工程技術支持，而新世界集團則同意負責融資、房地產和審批事宜。雙方都與川普政府關係友好。Reflection的投資方之一是川普兒子小川普（Donald Trump Jr.）擔任合夥人的創投公司1789 Capital，而小川普與新世界集團的董事長鄭溶鎮（Chung Yong-Jin）也有私交。

儘管Reflection尚未發布任何AI模型，但根據英國《金融時報》最新報導，該公司正在與包括輝達和1789 Capital在內的投資方洽談融資事宜，估值達200億美元（新台幣6382億元）。

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