東元AI智慧能源管理平台 爭取打入鴻海廠區

東元今日參展智慧城市展暨淨零城市展。圖正中為東元總經理高飛鳶，圖右為東訊總經理田瑛睿，左為東元智慧能源事業群綠色能源事業部部長彭文傑。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今日展出軟硬體整合的「AI智慧能源管理平台」，提供客戶能源轉型，並期望爭取鴻海（2317）的廠務節能改造商機。東元總經理高飛鳶指出，相對鴻海，東元在馬達、變壓器等硬體產品較具備優勢，AI智慧能源管理平台則仍在爭取中；看好電子業建廠快，也將攻大型與中小企業需求。

高飛鳶說明，鴻海內部有各個事業群，也具備系統端建置與維運能力，對系統採用以「效能優先」，東元AI智慧能源管理平台尚未進入鴻海案場，需待通過競爭，不過東元含馬達、磁懸浮冰水主機、變壓器、變頻器等硬體產品數年前已打入鴻海子公司，未來前景也較獲看好。

請繼續往下閱讀...

東元今日參展智慧城市展暨淨零城市展。該公司說明，此次展出的AI智慧能源管理平台可提供模組化需求，結合東元的馬達、變壓器等硬體，以及旗下子公司東訊的AI代理（AI Agent）與數位孿生技術，協助客戶進行電力調度與維運，目前除東訊自有場域外，也在商辦大樓、醫療院所、智慧園區等場域有案場落地。

針對智慧節能商機，東訊推出了AI能源調度與管理系統，已導入製造業等客戶廠區，亦推動商辦大樓智慧能源管理與冷凍空調節能示範專案，總經理田瑛睿也表示，今年軟體業務看3位數成長，近年能源轉型需求持續強勁，電子業儲能需求也強，發展正向。

針對海外拓展，高飛鳶指出，近年電子業海外建廠腳步快速，目前看東南亞市場成長最顯著，馬來西亞的半導體產業發展快、泰國則是PCB產業聚落轉移的重鎮，東元也已與PCB廠有長期合作，目前推展的軟硬體整合平台在海外具拓展優勢。

高飛鳶看好，電子業、傳產都積極推進海外佈局，建廠初期就需要導入電力設備與節能、儲能產品，看儲能系統的建置速度會最快，加上東元具備國產化PCS（功率調節器）的技術優勢，會是海外市場的敲門磚。

至於美國市場，則跟隨AI資料中心建置與伺服器廠商的需求推進，與合作夥伴鴻海共同爭取商機，首要以變壓器等電力設備先行，爭取資料中心電力容量的「擴容」需求，與鴻海合作的AI模組化產品則仍在銜接與評估中，尚未完全明朗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法