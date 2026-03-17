房市買氣低迷 仲介業店效、人效創20年來新低

房仲全聯會理事長王瑞祺指出，房市買氣低迷，房仲業面經營生死關頭。（房仲全聯會提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣低迷，房仲業面臨經營生死關頭，店效、人效更紛紛創下20年新低。

根據房仲全聯會彙整資料，2006年不動產經紀業營業家數為3516家，2025年來到9215家，20年來，多出1.62倍，不動產受雇人員也從2006年的2.12萬人增加至7.73萬人，從業人員增加2.64倍，卻面臨不動產交易件數大幅萎縮，2006年全台買賣移轉棟數高達45萬棟，到去年全年僅剩26.1萬棟，20年來房市買賣件數縮水42%。

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此現象導致店效（店面平均成交件數）以及人效（從業人員平均成交件數）雙雙下滑，去年店效平均約28.4棟、人效僅3.4棟，凸顯房仲業已進入「僧多粥少」的高度競爭局勢。

1個月成交1件已是不可能任務

房仲全聯會理事長王瑞祺指出，不動產營業員門檻低，大量進入房地產就業市場後，自2011年起，經紀人員平均1個月想要成交1件房地產幾乎已成為不可能的任務。

尤其2024年9月19日起央行實施第七波選擇性信用管制，更加劇房仲業經營困難，去年已出現許多房仲店頭與經紀人員在苦撐，若央行能適度放寬部分信用管制，讓剛性自住需求更容易取得房貸，不僅能促進市場正常交易，也能間接為房仲產業提供基本的生存空間。

對於面臨經營困境的房仲業者，王瑞祺建議，業者必須要像是「變形金剛」、具備多功能能力，朝向多角化經營發展，包括土地開發、農地買賣、包租代管、都市更新整合等相關領域，不能只依賴單一的房屋仲介買賣市場。

不過，有房產業者點出，即便房地產交易件數大減是事實，但房價歷經多次上漲，2025年的房地產平均單件成交金額也早已是2006年的好幾倍，因此，交易件數大減、單件平均金額拉高，一消一長之下，基本上房仲業者單件平均服務費仍是明顯增長。

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