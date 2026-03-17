黃金跌不完！但專家曝「超高目標價」

週二（16日）黃金價格下跌。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場擔憂中東衝突引發的通膨，可能會使利率長期維持在高位，這種擔憂抵消了美元走軟和避險需求帶來的支撐，週二（16日）黃金價格下跌，但專家認為，仍有大量資金在場外等著進場，依然看好金價將達到每盎司6000美元。

黃金現貨價下跌0.5%，報每盎司4993.42美元，盤中最低曾觸及2月19日以來低點。

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4 月交割的黃金期貨下跌1.2%，報每盎司5002.20美元。

《路透》報導，RJO Futures 高級市場策略哈伯康（Bob Haberkorn）說：「油價上漲將推高通膨。如果通膨確實上升，央行降息的意願將不如六個月前那麼強烈，這對金價而言是利空。」

他表示：「但鑒於全球局勢，我依然非常看好黃金。目前仍有大量資金在場外觀望，等著進入這個市場，我依然看好金價將達到每盎司6000美元。」

美以聯軍對伊朗的戰爭進入第三週，且尚無明確跡象顯示將結束，在荷姆茲海峽遭封鎖的情況下，全球20%的石油和液化天然氣經此運輸的道路受阻。

本週市場還關注美國生產者物價指數（PPI）數據、美國聯準會（Fed）政策決議、主席鮑爾的談話以及美國每週初領失業金人數。

市場預計Fed將維持利率不變。

其他貴金屬交易：

現貨白銀持平，報每盎司80.52美元。

現貨鉑金上漲3.9%，報每盎司2103.42美元。

現貨鈀金上漲3.1%，報每盎司1598.80美元。

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