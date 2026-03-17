有油輪通過荷姆茲海峽了！原油市場驚見「大轉彎」 國際油價衝高後急跌

外媒指出，部分油輪已於週一通過關鍵航道荷姆茲海峽。示意圖，圖為在阿拉伯灣駛向荷姆茲海峽的貨船。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（16日）下跌！部分油輪已於週一通過關鍵航道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），同時，美國盟友對美國總統川普（Donald Trump）呼籲協助疏通航道的請求反應冷淡，而國際能源署（IEA）署長暗示可能釋出更多儲備，以抑制伊朗戰爭推升的成本。

美國紐約西德州中級原油期貨重挫5.21美元，跌幅5.3%，收在每桶93.50美元。

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布蘭特原油期貨下跌2.93美元，跌幅2.8%，收在每桶100.21美元。

分析師指出，紐約期油跌幅大於布蘭特原油，主要原因包括：美國原油產量接近歷史高點，並受到委內瑞拉進口增加支撐，以及美國即將釋出戰略石油儲備（SPR）。

此外，部分交易員在4月紐約期油於3月20日到期前進行拋售，也加劇價格下滑。

回顧上週五，布蘭特原油與紐約期油分別創下自2022年8月與7月以來最高收盤價，自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，兩大基準油價累計漲幅已接近40%。

川普再次呼籲各國協助確保荷姆茲海峽通行順暢，並抱怨其他國家對提供支援態度不積極。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）週一表示，歐盟外長目前「沒有意願」擴大在中東地區的海軍任務至該海峽。

3名知情人士向《路透》透露，伊朗已允許部分印度船隻通過該海峽，同時要求印度釋放今年2月扣押的3艘油輪，作為確保印度船隻安全通行談判的一部分。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates分析師在報告中指出：「在有消息稱部分油輪正通過荷姆茲海峽，以及川普呼籲護航行動之際，整體油市出現賣壓。」

國際能源署（IEA）執行長比羅爾（Fatih Birol）週一表示，在上週已同意釋出創紀錄的4億桶戰略儲油後，IEA成員國未來仍可能「視需要」進一步向市場釋放原油。

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