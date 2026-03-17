被動元件漲價潮真的來了！村田宣布MLCC產品4月全面漲價

村田宣布MLCC產品4月全面漲價。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕今年2月全球最大被動元件廠村田製作所（Murata Manufacturing）就表態「正考慮調漲最先進的積層陶瓷電容器（MLCC）價格」，孰料，昨日立刻宣布包括多層型鐵氧體珠、多層型鐵氧體功率電感器、多層型射頻電感器、多層型共模扼流圈等四大類型產品全數漲價，4月開始全面漲價。

村田指出，由於銀被廣泛用於工業產品，特別是在太陽能板、電動汽車、半導體、人工智能相關設備和醫療設備等領域、需求迅速增加；同時，多數銀為其他金屬開採的副產品，需求迅速增加、供應變得困難；村田也根據白銀研究所的數據，表示自2021年以來需求一直持續超過供應，在這種情況下，工業需求的擴大結合有限的產能，價格上漲的速度加快了，村田直指「最近的價格上漲已經超過我們通過自身成本削減努力所能吸收的水平。」因此公告自4月開始漲價。

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市場人士指出，2月底村田審慎考慮漲價事宜，三星電機也傳出4月開始啟動第一輪調漲，法人推估，台廠國巨*（2327）、華新科（2492）有望成為最大受惠者。

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