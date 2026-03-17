比高房價還可怕 ! 5旬夫妻買房2年就後悔 每日盯天花板為「1事」哀嘆

買房兩年就後悔？50代夫妻入住夢想宅，卻遇上「噪音地獄」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕買房是人生中最大的一筆消費，擁有屬於自己的家可帶來的滿足感。但不是所有的購屋經驗的是圓滿的，日媒以真實案例揭露一宗「讓人難過的買賣」，一對中年夫妻購買新屋後，不到兩年因為噪音而生活壓力爆表，這才令他們明白，買房最可怕的並不是房價、而是鄰居。

據報導，住在住在神奈川的上班族中村先生（化名，51歲），其年收1050萬日圓（約新台幣210萬元）。3年前終於買下夢寐以求的公寓，當時他們滿心歡喜地認為，房子的設備水準完全不是租屋能比的，鄰居也都很好相處。但，2年後樓上的鄰居搬走了，在新鄰居入住後，情況卻急轉直下。如今，他們每天只能盯著天花板發呆、長嘆不已。

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中村先生稱，過去一家人住在距離車站步行約10分鐘的租賃公寓、3房格局，每月租金為14.5萬日圓（約新台幣近3萬元）。隨著女兒大學畢業，教育支出告一段落，家庭年收入約1050萬日圓，加上多年累積超過2000萬日圓（約新台幣400萬元）的存款，打算購入了一間全新公寓，打算作為人生的終身居所。

中村家庭看了好幾間樣品屋，最後選定了一間新建3房格局公寓，其價格約5200萬日圓（約新台幣1042萬元），，當時還覺得自己做了一個很棒的決定。入住後，一段舒適的生活就此展開，但兩年後新鄰居搬來，家裡天花板就不時傳來「咚、咚」的聲響，聽起來是小孩在奔跑的腳步聲。

一開始他們安慰自己，打算再觀察看看，但類似聲音卻每天都沒有停過，有時一大早就開始，有時甚至持續到晚上10點之後。最受影響的是中村太太，因為在家工作，待在家的時間長，每當聲音響起，她就不自覺抬頭盯著天花板。

最後實在忍不住，他們向管理公司反映，隔天晚上，上樓的鄰居便帶著禮盒登門道歉。接下來幾天安靜了許多，但沒過多久，那些聲音又回來了。偏偏對方已經來道過歉，再三投訴，反而讓人猶豫。

中村太太不管在做什麼，都會忍不住留意聲音，甚至在沒有聲音的時候，也會像出現幻聽一樣，她開始戴上隔音耳罩，或乾脆跑去附近的咖啡廳工作。至於女兒，也因為「一早就很吵」，開始常常跑去男友家，漸漸不太回家了。

最近，中村太太偶爾會輕聲說出一句話，「如果是租房，可能早就搬走了吧」。其實，中村夫妻對這間房子本身並沒有不滿，因為地段好、設備也讓人滿意，只是「人」的問題，卻完全無法掌控。

中村先生哀嘆，現在只能等樓上的小孩長大，上小學後在家的時間變少，或者慢慢變安靜吧。當然，最糟的情況是賣掉房子，但這畢竟是好不容易買下的家，要做這個決定並不容易。

日媒指出，因生活噪音引發的糾紛，在日本其實並不罕見。根據日本國土交通省的調查，住戶之間的糾紛中，「生活噪音」長年排名第一。

專家指出，購屋前再怎麼仔細調查物件，有些居住環境，終究要住進去才會知道，加上住戶更替，也可能讓環境產生巨大變化。無論選擇買房或租屋，即使做足功課，仍然可能留下遺憾。

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