全球第一槍！馬來西亞公開宣布 : 與美貿易協定「無效」

馬來西亞宣布，與美貿易協定「無效」。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕繼美國最高法院2月裁定美國川普總統依據《國際緊急經濟權力法》加徵關稅違法後，馬來西亞成為首個宣布與美國貿易協定無效的國家。外媒報導，馬來西亞投資、貿易和工業部長拿督斯里佐哈里宣布，在2025年10月東盟峰會期間簽署的《美馬互惠貿易協定》（ART），現已被視為「無效」。

最新數據顯示，根據《貿易協定框架》（ART框架），馬來西亞受影響的出口額佔其與美國每年2870億美元（約新台幣9.18兆元）貿易額的很大一部分。

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對此，佐哈里批評，以貿易順差作為課徵關稅的理由並不合理，並呼籲美方若認為存在問題，應明確指出受影響的產業，而非採取一刀切的全面關稅措施。

據悉，先前的《馬來西亞貿易協定》（ART）涵蓋了馬來西亞對美出口的約12%，而美國對馬來西亞進口商品徵收19%的對等關稅，但某些商品除外。該協定的廢除立即引發了人們對電氣電子、石油天然氣、棕櫚油、手套和其他橡膠製品等關鍵出口產業的擔憂。

這項旨在擴大馬來西亞出口商市場准入並降低美國商品成本的協議已被廢除，如今卻使雙邊貿易陷入僵局。

對於對等關稅遭最高院裁定違憲，川普政府則再次出手，上週依據《1974年貿易法》第301條啟動大規模貿易調查，將馬來西亞列入16個被指控存在不公平貿易行為的貿易夥伴之一。對於美國對60國啟動301調查，聚焦強迫勞動。佐哈里回應，馬來西亞出口商必須嚴格遵守勞工與環境標準，以降低調查可能帶來的衝擊。

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