領480萬退休金！夫妻爽遊法國 1場意外讓妻子「驚人真面目」暴露無遺

領480萬退休金！夫妻爽遊法國，1場罷工意外，讓妻子流利法語暴露無遺。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕１名60歲男子加藤大輔（化名）在拿到2400萬日圓（約新台幣480萬）退休金後，為了犒賞自己和妻子多年來辛勞，決定到法國旅行，完成妻子的願望，整趟行程都非常順利，直到要回國時，在機場遇到罷工，現場一片混亂，大輔試著協商改簽航班，但與工作人員溝通並不順利，沒想到，妻子突然用流利的法語，不僅解決航班問題，還幫日本遊客完成相關程序，讓大輔徹底驚呆，並詢問何時開始學，妻子則打趣回：家裡的課本你都沒注意到，表示你除了工作什麼都沒興趣。

日媒報導，大輔曾任東京1家中型企業的事務經理，退休時領取了2400萬日圓的退休金，為了犒賞自己和妻子多年來的辛勞，他計劃和妻子美智子（58歲，化名）一起旅行。

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當他問妻子想去哪裡時，美智子說：「我想去法國。我一直很欣賞法國的歷史和文化。」大學英語專業的加藤大輔對自己的英語口語能力很有信心，但他的法語程度僅限於簡單的問候。他有些忐忑，但還是決定滿足妻子的願望，心想：“旅遊區應該會說英語。”

旅程從巴黎開始，他們遊覽了美智子之前說“絕對想看”的凡爾賽宮和聖米歇爾山等著名景點，整趟旅程比大輔想像的要順利得多，「因為到處都能說英語，所以感覺很舒服。他很享受和當地人交流，還夾雜著剛學會的法語問候語。」然而，當他們抵達原定返程的巴黎戴高樂機場時，情況急轉直下。

由於大規模罷工和系統故障同時發生，導致所有航班取消，數千名旅客滯留在機場內，各航空公司櫃檯的工作人員說著不同的語言，現場一片混亂，抗議和詢問聲此起彼落。大輔試圖在詢問處協商改簽航班，但與當地工作人員的溝通並不順利，隨著時間一分一秒地過去，卻沒有任何實質的解決方案。

這時，跟在他身後的美智子走到大輔前面，並與當地工作人員進行交涉，美智子法語說得非常流利，她詳細地確認了由於航班取消而導致的替代航班優先順序，以及航空公司應承擔的住宿費用規定。此外，她還與周圍的日本遊客分享了她所了解的訊息，甚至為他們指示。最終，加藤夫婦成功預訂了第２天的機票和當晚的住宿。

「我真沒想到你會說法語。你是什麼時候開始學的？」大輔問她時，她告訴他，自從最小的孩子上小學，有了更多時間，她就開始學習法語，至今已有20多年了，她進一步打趣說，家裡的課本你都沒注意到，表示你除了工作什麼都沒興趣。

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