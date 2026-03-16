他是汽車經銷商最可怕的惡夢！幫客戶談買車價格每筆成交可賺3萬

33歲的托米·米庫拉（Tomi Mikula）創辦了一家公司，代表買家洽談汽車購買事宜。（取自華爾街日報）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著汽車價格飆升，一名男子運用汽車經銷商的慣用語，代表買家與賣家協商降低標價。他每次促成一份成交案就能賺到1000美元（台幣3.2萬元），同時，他也成為是汽車經銷商最可怕的惡夢。

美國華爾街日報報導，在汽車經銷店工作十多年後，33歲的托米·米庫拉（Tomi Mikula）創辦了一家公司，代表買家洽談汽車購買事宜。

請繼續往下閱讀...

米庫拉坐在位於北卡羅來納州夏洛特附近、以哈利波特為主題的辦公室裡，他拿起電話，撥通了接下來一連串汽車經銷商的電話說：「你好，我想問你們有沒有現車，如果需要的話，我有庫存編號。」在每月的最後一個工作日，他為自己設定了一個目標：為聘請他公司擔任專業談判代表的客戶完成30筆汽車交易。

米庫拉曾在汽車經銷店從事汽車銷售和汽車貸款業務十餘年。如今，他憑藉著對汽車經銷商行話的熟練度和對經銷商庫存的百科全書式了解，試圖壓低標價。

有些經銷商恨他入骨，根本不接他的電話。而另一些經銷商則樂於與這位談判高手一較高下。

談判車價如今已近乎失傳，但米庫拉創業三年後，已將此技藝練得爐火純青。他收取1000美元的固定費用，代表買家進行談判。他也將部分談判過程直播給TikTok和YouTube上的60萬訂閱用戶。

在米庫拉看來，如今的購車方式已經荒謬至極，所以他現在的做法雖然有點另類，卻也完全合情合理。 他表示，「你僱用一個中間人去跟另一個中間人打交道，目的是讓中間人更有效率」。

根據Edmunds數據顯示，去年年底，五分之一的購車者每月需支付1000美元或以上的車貸，創歷史新高。此外，貸款成本也很高，他有時也會在客戶確定車價後，幫他們計算這部分成本。還有諸如延長保固、輪胎保護和GAP保險等附加項目，這些費用可能會使最終價格上漲高達30%。

米庫拉的大部分談判都是在家中進行，這是一種策略。他喜歡打電話而不是在展場。買家在展場待上好幾個小時後，會覺得投入太多時間。米庫拉說，專注於數字是成功的一半。

米庫拉創辦了Delivrd公司，最初是在Reddit上免費為陌生人洽談交易。在正式收費之前，他促成大約50筆交易。如今，公司擁有一支由五名專業談判人員組成的團隊，每月收入約20萬美元。此外，他還透過社群媒體賺取一些額外收入。

當銷售人員告訴他由於這款車型很暢銷，折扣不會很大時，米庫拉拿出手機調出本地庫存，指出方圓50英里內就有幾十輛類似的車輛停放在停車場，殺價的折扣力度因此加大了。

雖然銷售人員承諾會回電，但米庫拉仍在四處詢價。即使第一次聯繫就拿到優惠價，他也會聯絡多家經銷商，詢問同一輛車的報價。讓經銷商之間相互競爭，迫使他們為了贏得生意而降低利潤，而不是簡單地將汽車製造商提供的標準折扣轉讓給客戶。

專業談判專家並非總是能幫客戶省下大筆錢。大多數交易都取決於時機、庫存和當地競爭情況。由於掌握了相互競爭的報價和市場數據，一旦經銷商同意進行價格競爭，許多談判就會迅速結束。

隨著他的影片越來越受歡迎，一些經銷商在認出他的聲音後開始掛斷電話。其他人則渴望與他合作，希望良好的關係能帶來更高的銷售量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法