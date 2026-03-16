巴菲特給出3個理財建議 點石也能成金

巴菲特表示，如果在投資方面犯了錯誤，不要追逐損失。接受錯誤，重新走上一條符合實際目標的道路。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國和伊朗的中東戰爭蔓延，全球股市市場也跟著陷入動盪不安，如何正確抱持投資理財的觀念，外媒報導指出，股神巴菲特的理財智慧，仍然適合一般人運用。

根據巴菲特在2025年底退休後給員工的信件中，一些蘊含的理財智慧，仍適合2026年及日後投資人的參考。以下是他的一些重要建議，尤其是如果能仔細品讀字裡行間的話，將有很大的收穫。

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1. 別擔心正常的股票波動

巴菲特旗下的波克夏·海威瑟公司通常被視為避險股票，因為它業務多元化，涵蓋眾多領域，例如其龐大的保險業務以及對蘋果等科技公司的大量持股。巴菲特也以價值投資者的形象著稱，他從不衝動投資。

儘管波克夏擁有相對穩健的聲譽，但巴菲特指出，該公司「股價波動劇烈，偶爾會下跌50%左右，這種情況在現任管理層領導下的60年中已經發生過三次。不要灰心；美國會復甦，波克夏的股票也會復甦。」

這項建議或許可以推廣到更廣大的股票市場。即使你投資的是像標普500指數基金這樣的產品，也會有幾年收益豐厚，也會有幾年虧損慘重。

這並不是說你應該完全忽略市場波動，而是說你應該接受市場有漲有跌的正常現象。與其恐慌性交易，不如保持投資，這通常是明智之舉。

如果你不確定什麼是正常波動，或不相信自己能夠避免衝動決策，不妨考慮諮詢財務顧問，他們可以幫助你保持冷靜的頭腦。

2. 從錯誤中學習，然後放下它們。

這或許更屬於人生建議的範疇，但也適用於理財。正如巴菲特所說：不要為過去的錯誤而自責，至少從中吸取一些教訓，然後繼續前進。亡羊補牢，為時未晚。

所以，如果在理財上犯了錯誤，例如背負信用卡債務，不要一直自責。找出導致你陷入這種困境的行為模式，並找到解決之道。或者，如果你在投資方面犯了錯誤，不要追逐損失。接受錯誤，重新走上一條符合實際目標的道路。

3. 不要為了賺錢而賺錢

金錢固然能在許多方面讓生活更輕鬆，但為了追求金錢而不惜一切代價或許不該是你的主要目標。相反，你應該思考自己真正想要的生活是什麼樣的，金錢或許能幫助你實現這些目標，但也不要忽視美好生活所需的其他要素，例如建立牢固的人際關係和善待他人。

正如巴菲特在信中所說，「偉大並非源於積累巨額財富。」他還說，「記住，清潔工和董事長一樣，都是普通人。」

換句話說，不要以為獲得權力和財富就能讓你自動成為一個更好的人。生活並非如此。你可能是一位富有的主管，卻因為待人苛刻而感到痛苦；也可能是一位出身工薪階層的人，卻擁有充實而幸福的生活，這得益於你與朋友、家人之間良好的關係，以及你對陌生人的友善。

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