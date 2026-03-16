立刻停止食用！美國Costco緊急召回1款熱賣食品

Costco召回一款熱賣餐盒。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式大賣場Costco宣布，已在超過美國26個州的門市召回熱銷的預製餐盒-「肉餅搭配馬鈴薯泥與醬汁（Meatloaf with Mashed Yukon Potatoes and Glaze）」，原因是餐盒中的肉餅所使用的一種食材可能受到沙門氏菌污染。

綜合《福斯財經》等外媒報導，Costco在上週末發布召回「肉餅搭配馬鈴薯泥與醬汁」餐盒，至少影響26個州的門市，原因是一家食材供應商擔憂餐盒中的肉餅所使用的一種食材可能受到沙門氏菌污染。

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這款產品（產品編號 30783）的銷售日期為 3 月 2 日至 3 月 13 日，就在沙門氏菌疫情爆發前幾天。該產品的保存期限為 3 月 5 日至 3 月 16 日。

Costco呼籲顧客不要食用該產品，並建議受影響的商品可以退回當地的 Costco 門市，以獲得全額退款。Costco補充，目前尚未收到與該商品相關的任何疾病或傷害報告。

此次召回涉及26州，包括阿拉巴馬州、亞利桑那州、加州、科羅拉多州、德州、佛羅里達州、喬治亞州、夏威夷州、伊利諾州、印第安納州、愛荷華州、肯塔基州、馬里蘭州、密西根州、密西西比州、密蘇里州、內華達州、新墨西哥州、北卡羅萊納州、俄亥俄州、賓州、南卡羅萊納州、田納西州、猶他州、維吉尼亞州和威斯康辛州。

據美國疾病管制與預防中心（CDC）稱，沙門氏菌感染通常會引起腹瀉、發燒以及腹部絞痛，大多數感染者在四到七天內即可康復，通常無需特殊治療。但對於幼兒、老年人或免疫力較弱的患者，感染可能更嚴重。

Costco召回一款熱賣餐盒。（圖取自Costco）

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