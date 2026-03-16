退休的千萬富翁揭密 人生中最重要的「3個財務決策」

即將退休的千萬富翁，分享人生中最重要的3個財務決策。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕你不需要年薪數百萬，也不需要神秘的投資技巧，能像千萬富翁一樣退休。美國理財網站《GOBankingRates》報導，事實上，真正決定財務成果的，往往只是幾個簡單、可持續重複的理財習慣，隨著時間累積，默默發揮巨大效果。報導訪問了以千萬富翁身分退休的成功人士，分享人生中最重要的3個財務決定。

《GOBankingRates》採訪了房地產管理公司Keshman Property Management執行長Joseph Keshi，以及遠端工作平台WFH Alert創辦人JZ Tay，他們分享幾個能幫助人省下大量金錢、並走向「安心退休」的重要財務決策。

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1.選擇節儉，而不是奢華生活：Keshi表示「我選擇節儉，而不是奢華生活，避免生活水準膨脹、不背個人債務、不做投機投資、不依賴被動收入、不找隱形合夥人，也不聘請昂貴顧問，同時專注於資產保值，確保安全、收入、流動性、掌控權、睡得安穩與自由。」

這種心態並不是自我剝奪，而是一種有意識的選擇。每保留一筆可以靈活運用的資金，就多一分應對空間，少一分壓力，也更不必依賴外界的意見或不確定的假設。透過避免過度消費與複雜操作，決策變得清晰、風險更容易掌握，財務進展也更加穩定。長期累積下來，這些低調而不張揚的選擇，帶來的不是表面的富裕，而是更珍貴的信心、韌性與選擇權。

2.優先追求無負債成長，而非炫耀式升級：Keshi也表示「我避免透過再融資把房屋淨值拿去消費，而是用租客收入讓房產在無負債狀態下慢慢成長。」他指出，自己一直滿足於維持適度的生活開支，加上穩定的租金收入，而不是購買豪車或新建豪宅等象徵地位的物品。

透過降低槓桿、保持合理預期，每一處房產都成為穩定資產，而不是財務壓力來源。他更重視的是現金流，而不是市場炒作的資產增值。這種克制讓他在市場波動時更不容易受衝擊，也能在機會出現時保持彈性。長期來看，放棄那些能讓別人驚艷的升級，反而建立起更持久的成果，穩定收入、長期掌控權與內心的平靜。

3.親自掌握財務狀況，保持理性決策：Tay則分享「我沒有把自己的財務理解外包給別人，也就是說，我會持續關注自己的數字，了解現金流，並在花錢之前仔細思考成本、誘因與潛在陷阱。」此外，他也避免把自我價值與金錢綁在一起。

Tay說：「這讓我在做決策時更冷靜，在市場低迷時能耐心等待，也避免因為與他人比較而做出不必要的奢侈支出。」這種紀律讓他同時抵抗市場的過度樂觀與恐慌情緒。當市場劇烈波動或出現看似急迫的投資機會時，他能夠停下來思考，而不是衝動反應。

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