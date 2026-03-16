台積電一人武林 韓媒：先進晶片生產繫於台灣的結構更穩固

台積電市占率擴大領先三星。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《Chosun Biz》16日報導，隨著台積電在晶片代工領域的市占率擴大領先三星，全球半導體供應鏈加劇集中台灣，分析師指出，先進晶片生產極大比例綁定台灣的結構，越來越根深蒂固，韓國一名業界主管說，「台積電已超越單純的製造商，實際成為製程標準與價格的制定者」。

報導指出，根據市調公司集邦科技（TrendForce）的數據，去年第4季台積電在代工市場的市占率達70.4%，穩坐龍頭，排名第二的三星電子市占率7.2%，兩家公司的差距擴大至63.2個百分點，創最大紀錄。

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該差距在先進製程上更加明確，業界估計，5奈米以下製程先進邏輯晶片逾90%在台灣生產；用於人工智慧（AI）伺服器的圖形處理器（GPU）、智慧手機應用處理器（AP）與軍事系統的核心晶片多半採用相關製程生產。

專家指出，AI產業的興起進一步加劇供應鏈的集中化，巴塞隆納超級運算中心（Barcelona Supercomputing Center）主任瓦萊羅（Mateo Valero）指出，「台灣的代工模式已成為全球晶片設計公司的基礎；隨著AI時代的深入，台灣作為科技中樞的地位將變得更加重要」。

台積電的影響力也彰顯在其獲利結構上。該公司公佈的去年第4季毛利達62.3%。分析師指出，隨著AI晶片需求的成長，先進製程的訂單集中，賦予台積電強大的定價權。

台積電力求鞏固與對手的「超級差距」（ultra-gap），其計畫2026年資本支出達520億至560億美元，而除了投資先進製程，台積電也將大幅擴大CoWoS封裝產能。

台積電的獨占鰲頭引發全球政策制定者的警告，美國財政部長貝森特在今年初的世界經濟論壇上表示，「全球面臨最大的單點故障（single point of failure）就是97%的高階晶片集中在台灣生產」，意指供應鏈集中的風險。所謂「單點故障」是指系統中的某一部分故障，導致整體系統失靈。

報導也說，隨著數位基礎建設過度依賴特定地區的產能，台灣的自然災害或電力問題，恐對全球IT產業造成直接衝擊。

不過韓國一名業界人士說，儘管未來的代工競賽取決於2奈米以下製程與先進封裝技術，而三星電子力圖以環繞式閘極（GAA）技術製程東山再起，「但台積電形成的生態系短期內難以撼動」。

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