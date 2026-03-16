美伊戰爭大贏家 ? 戰前囤積全球3成超級油輪 韓籍神秘富二代曝光

韓國長錦商船（SINOKOR）是首家經營中韓貨櫃直航的航商 。（擷取自SINOKOR官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝擊為全球能源市場帶來混亂，但1位神秘的韓國富豪的收入卻持續飆升，是這場危機的最大贏家。據報導，在幾個月前，韓國長錦商船Sinokor集團掌舵人Ga-Hyun Chung持續收購大型油輪（VLCC），震動了全球航運市場；現今，他精準卡位波斯灣的策略，成為這一波中東能源危機最大贏家。

據報導，在美伊開戰前，Ga-Hyun Chung即掃貨控制了全球近40%可用超大型油輪（VLCC）。隨著荷姆茲海峽被封鎖，大型油輪日租金開始飆升，較去年均價飆升10倍至50萬美元（約新台幣1603萬元）。即便戰事結束，航運流量重組仍將支撐高運價，使這場規模史無前例、耗資龐大的航運佈局，獲得持續性的超額報酬。

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據《彭博》引述業內人士消息，Ga-Hyun Chung親自拍板所有關鍵決策，並直接參與最重要合約談判。Sinokor在開戰前短短數月內，迅速累積約120艘超級油輪，至2月底估計控制船隊增至約150艘，相當於全球未受制裁、未被佔用VLCC總量的近40%。

在荷姆茲海峽封鎖期間，Sinokor停泊於波斯灣的超級油輪成為稀缺浮動儲油資產，每日收益高達50萬美元。以單艘平均購船成本8800萬美元（約新台幣28.2億元）計算，不到半年即可回收成本，戰前押注的收益迅速兌現。

Ga-Hyun Chung的豪賭，也引發全球航運市場震撼。據悉，在他大舉掃貨期間，全球VLCC一年期租金均價一度突破每日10萬美元（約新台幣321萬元），創下1988年有紀錄以來新高。

業界人士指出，Sinokor控制了市場大部分可用船隊，有時甚至能自行定價。除了波斯灣，灣外市場也受益，近期一筆來自巴西的訂單成交價就高達每日18.1萬美元（約新台幣581萬元），約為去年VLCC日均收益的3倍。

Sinokor成立於1989年，最初以貨櫃運輸起家。知情人士指出，Ga-Hyun Chung行事低調，善於親自操盤、直接與競爭對手交流市場情報，即便在航運圈內也少有人真正了解其全貌。此次，他將家族小型航運公司轉型為全球超級油輪巨擘，大舉收購大型油輪的激進作風與以往形成強烈對比。

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