放無薪假免驚！勞部「再充電計畫」放假同步進修每月最高領1.63萬元

勞動力發展署提醒，遭減班休息勞工善用再充電計畫（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近期美國再度啟動301調查，為協助受國際情勢影響的企業與勞工穩定就業，勞動部提醒勞工及企業，善用「減班休息勞工再充電計畫」，透過在職訓練協助企業因應產業景氣變動，並提升勞工工作技能，依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助1萬6300元。

勞動力發展署說明，再充電計畫提供勞工可利用減班休息期間的空檔時間，免費參加勞動部核定的訓練課程，包括所屬企業辦理的訓練課程、勞動力發展署所屬各分署自辦及委辦的在職訓練課程，或其他經專案認定的課程，在減班前後的薪資差額內，依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助1萬6300元。

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此外，針對減班前勞工保險月投保薪資介於 2 萬 9500 元至 3 萬 1800 元的全時勞工，即使在減班後未有薪資差額或差額較小，也可依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助 2940 元。

為鼓勵企業利用減班時段進行人才儲備，並為員工規劃辦理訓練課程，於訓練期間持續僱用員工，且維持整體員工僱用規模達 90%以上，即可向勞動部申請辦理訓練費用補助，最高350萬元。透過再充電計畫，使勞工在收入減少之際，仍可持續進修，提升專業技能，也可協助企業提升產業競爭力。

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