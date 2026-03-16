中東戰火削弱中國傾銷優勢 吳東昇：他們成本一定上升

吳東昇認為，中國廠商長期以低價傾銷進行競爭，在中東戰火影響之下，競爭可望回歸較為公平的基礎。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕中東戰火牽動國際原油價格，進而引發原料市場全面上漲，中國過去傾銷化工產品，如今低價優勢可望逐步鬆動，新纖（1409）董事長吳東昇今天表示，「他們成本一定上升，大家原料成本都上升的話，（就是）公平競爭，我們不怕競爭」，後續需要時間發酵，集團正積極攜手供應鏈加以應對。

吳東昇表示，地緣政治衝突帶動原料價格明顯波動，近期包括主要化工原料在內，漲幅普遍達10%以上，供應商甚至陸續發出不可抗力通知，導致市場報價「亂七八糟」，供應鏈秩序出現短暫失衡。在此情況下，過去中國業者依賴的低成本優勢的競爭模式正面臨挑戰。

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吳東昇認為，中國廠商長期以低價傾銷進行競爭，但在原料成本同步上升下，成本結構差異將被壓縮，競爭可望回歸較為公平的基礎。目前市場仍處於調整初期，「這個效果還要一點時間發酵」，才會逐步反映在實際訂單與價格體系上。

從供應鏈角度來看，吳東昇觀察，目前市場呈現「賣方惜售、買方觀望」的局面。一方面，上游因應成本上升頻繁調整報價；另一方面，下游客戶因不確定性提高而延後下單，雙方仍在協商價格轉嫁機制。在此狀況下，企業需仰賴與上下游長期建立的合作關係，在不穩定中尋求相對穩定的營運節奏。

此外，匯率波動亦對企業營運帶來波動，新台幣近期貶值，有利出口報價，但同時也推升進口原料成本，使企業在採購端同時面臨壓力。吳東昇說，面對短期變化，公司已從生產、採購及財務等面向進行調整，加以提升整體韌性。

對於整體景氣，吳東昇仍持審慎態度，在原本需求疲弱的環境下，即使原料價格上漲，也不代表產業景氣將同步好轉，「我不會把這件事情當作樂觀」，認為此次的中東戰火，帶來的影響是屬於全面性的，就連過去疫情期間也沒有見過。

至於中長期發展，吳東昇看好新纖持續推動產品升級與轉型，包括切入半導體及光學材料等高附加價值領域。產業競爭邏輯正從過去的價格導向，逐步轉向成本結構與供應鏈韌性的比拚。雖然短期市場仍充滿變數，但在成本條件趨於一致下，長期競爭環境有望朝向更健康的方向發展。

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