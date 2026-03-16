Zoom AI再進化！3月底推五國「即時語音翻譯」中文同步支援

ZOOM宣布擴展其企業級代理式AI平台，並預告多項新功能，其中包括預計3月底推出的Zoom Meetings即時語音翻譯測試版。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕現代企業導入AI助手逐漸普及，但多數仍停留在「協助整理及總結對話」的階段，後續的任務執行仍需仰賴人工在不同系統間切換。為解決這項痛點，Zoom Communications, Inc.（NASDAQ: ZM）近日宣布擴展其企業級代理式AI平台，並預告多項新功能，其中包括預計於3月底推出的Zoom Meetings即時語音翻譯測試版，強化跨國協作。

此次更新中最受關注的功能之一，是Zoom Meetings的即時語音翻譯。該功能預計於今年3月底推出測試版，首波將支援英文、中文、日文、西班牙文與法文五種語言，未來將陸續擴增。透過這項技術，與會者可以使用自己的母語發言，同時讓其他參與者以偏好的語言聆聽翻譯，此舉可望降低語言隔閡，讓跨國團隊在會議與合作過程中更順暢地交流與決策。

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Zoom指出，截至2026會計年度第四季，Zoom AI Companion的每月活躍用戶數已較去年同期成長超過三倍。隨著Zoom AI Companion 3.0全面進駐Zoom Workplace、Zoom Business Services與Workvivo，企業將迎來由AI技術架構驅動的自動化工作流新紀元。

過去僅能在瀏覽器使用的AI功能，如今藉由Zoom的聯合式AI架構，能安全串聯對話紀錄、企業數據與各類應用程式。此外，Zoom Custom AI Companion賦予企業打造「專屬AI代理」的能力，不僅能提取深層洞察，更能跨系統協調 Salesforce、Slack及 ServiceNow等第三方工作流，並透過內建的銷售、IT 與行銷代理模組，員工無需撰寫程式碼，即可輕鬆部署自動化流程。

此外，Zoom也宣布推出Zoom AI Services，這是一套涵蓋語音、語言理解與推理能力的企業級AI服務。透過該服務，開發者可使用與Zoom產品相同的核心技術，包括語音轉錄、即時翻譯、摘要生成、深度推理與影像處理等功能，進一步將AI能力整合到各類企業應用與服務之中。

為進一步強化全球超過1,000萬個席位的Zoom Phone服務，Zoom亦推出多項以AI為核心的新功能，並採用行動優先的通話體驗設計，協助企業提升客戶互動效率，同時自動化日常工作流程。例如，透過代理式工作流程，系統可自動執行草擬電子郵件或發送通話摘要等後續任務，讓對話內容能快速轉化為具體行動。

全新的簡訊（SMS）功能，使全天候運作的虛擬接待員能透過文字與客戶互動、回答問題、蒐集資訊與協助預約，並在需要時轉接真人客服。此外，全新的行動通話體驗讓使用者無論身在何處，都能透過原有的手機撥號介面撥打商務電話，同時保留AI通話摘要與智慧功能。

透過這些功能，Zoom Phone現可在不同裝置上提供智慧通話摘要、自動化後續聯繫與即時洞察，進一步將通話互動轉化為實際的商務成果。

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