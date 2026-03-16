沒有捷徑！4個「看似枯燥」理財習慣，是實現「富裕」最佳方法。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕累積財富是1個緩慢而艱辛的過程，通常不會立竿見影。它需要一系列細小而重複的決策，這些決策或許乍看之下並不起眼，但隨著時間的推移，它們會累積成可觀的成果，專家表示，追蹤支出、實現儲蓄和投資自動化等4個「看似枯燥」的理財習慣，是真正讓你走向財富自由的最佳途徑。

《Gobankingrates》報導，有時候，最好的理財習慣反而很枯燥，金融專家分享了一些他們奉行的理財習慣，這些習慣看似乏味，但隨著時間的推移卻能累積真正的財富。

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72法則

註冊金融教育家 （CFEd） 兼《金錢如何運作》一書的作者湯姆·馬修斯推薦1種理財習慣是使用 72法則，該公式可以估算出你的錢（例如投資）翻倍所需的年數。

馬修斯說，「用72除以你的投資年利率」， 結果可以告訴你，你的錢大約需要多少年才能翻倍。

它透過簡化複利成長的理解來幫助累積財富，並展示在給定的回報率下，你的資金需要多長時間才能翻倍。這可以激勵投資者儘早開始投資，堅持不懈，並專注於即使是微小的回報差異也會如何累積。

實現儲蓄和投資自動化

另一個「枯燥乏味」的理財習慣是實現儲蓄和投資自動化。 「當資金自動轉入儲蓄帳戶、退休帳戶或證券帳戶時，就能消除情緒和誘惑，」馬修斯解釋。

消費者和省錢專家安德里亞沃羅奇表示，您可以設定自動轉賬，將支票帳戶裡的錢直接轉到儲蓄帳戶，或者每週轉帳一筆小額款項，這樣您就不會覺得有什麼損失。請記住，您把這筆應急資金存放在哪裡同樣重要，因為高收益儲蓄帳戶提供更高的利率，可以讓您的儲蓄為您帶來更多收益。

追蹤支出

記錄開支雖然枯燥乏味，但它能讓你清楚地看到每個月錢都花在哪裡了。 「你不需要任何花俏複雜的電子表格，但當你了解錢都花在了哪裡時，就能幫助你改變消費習慣，」馬修斯說。

它還可以幫助你避免衝動購物。 「如果你實在抵擋不住促銷的誘惑，那就刪除購物應用程序，或者關閉推播通知，並取消訂閱商店的電子報，以避免受到折扣的誘惑，」沃羅奇建議道。

讓時間成長你的財富

「密切注意你的資金和投資固然重要，但有時最好的建議，也是最枯燥的建議，就是什麼都不做，讓時間使你的錢增值，」馬修斯說。

這是一項絕佳的長期策略，可以避免對市場波動做出過激反應。馬修斯說，越年輕開始投資，你的資金增長就越快。

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