美國關稅衝擊製造業 減班休息人數再增

勞動部16日公布最新減班休息統計（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（16）日公布最新減班休息統計，共240家、3839人實施，較上期增加69人，主要仍集中在製造業，雖然根據廠商反映，有184家、2804人是受到美國關稅影響 ，約佔整體實施人數逾7成，但近期美國再度對台啟動301條款調查，相關的影響尚未反應至實施家數中。

勞動部今日公布勞雇雙方協商減少工時統計，共240家、3,839人實施，較上期（3月2日）公布的247家、3770人，本次家數減少7家，人數增加69人。勞動部表示，上一期通報企業中，有61家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，共有925名員工恢復原本勞動條件。

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勞動條件及就業平等司司長黃琦雅分析，此次實施的240家、3839人中，主要仍集中在製造業，共有187家通報、3475人約91%的員工集中在製造業。製造業各行業中，仍以「金屬機電工業」為主，多達149家、2672人，金屬機電工業中的機械設備製造業，高達1698名員工實施，比例約佔金屬機械工業的超過6成。

黃琦雅表示，本次的通報家數裡面，廠商有反映是受到美國關稅影響的有184家、2804 人，約佔整體人數超過7成。若分析地區別，台中仍是重災區，人數達670人。勞動部強調，本次通報減班休息的家數與人數中，有169家、3032人適用雇用安定措施，近8成員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

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