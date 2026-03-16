獨家》捷運族1招自保！國內首見「阿聯」跨國竊盜集團，猖狂商家盜刷手段曝光。（業者提供，示意圖）



〔財經頻道／綜合報導〕捷運族、銀行員必看！「阿聯」跨國竊盜集團現身北捷，據銀行透露，該竊盜集團鎖定人潮多的捷運站，一旦竊取皮夾成功，馬上交由同夥經由海外帶回的刷卡機，迅速展開信用卡實體盜刷，而據銀行資料顯示，該竊盜集團主要聯手阿拉伯聯合大公國2商家進行盜刷，刷卡金額從折合新台幣逾4000至近15萬不等，且短短10分鐘內盜刷逾10筆，金額逾70萬，其中有4筆近10萬成功盜刷。

由於該跨國竊盜集團才剛在國內犯案，且是採境外實體盜刷，為此，銀行建議持卡人，若要避免不幸被盜刷，且又無出國計畫，最好的方式，就是打電話到信用卡公司，暫停海外交易，然而國內並非所有銀行都設有暫停海外交易，對於無法暫停海外交易者，則可先將每筆交易額度降低，如此則可大幅避免盜刷成功，引發後續不必要的爭。

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《自由時報獨家報導》，台北市1名高姓女子前日（11日）傍晚搭乘捷運文湖線返家，從南京復興站坐到萬芳醫院站後，驚覺錢包不翼而飛。除了現金1萬3000元與各式證件遺失外，8張信用卡更在短短不到10分鐘內，被連續盜刷至少10筆。

據高姓女子被盜刷的資料顯示，該集團主要是聯手阿聯AFQ ALHDATH MARKETING和AHMED HATHI TRAD兩商家，並透過共用1台刷卡機進行盜刷。

從盜刷紀錄來看，竊盜集團先透過AFQ ALHDATH MARKETING的刷卡機，進行實體盜刷，而盜刷金額從折合台幣近15萬開始盜刷，在刷了3張不同信用卡皆被銀行端拒絕交易後，開始降低盜刷額度，改刷折合台幣近7萬多筆，不過，依舊盜刷失敗，緊接著直接將額度降到折合台幣4000多，終於盜刷成功。

在第1筆成功後，竊盜集團用同1張信用卡，再試刷別1商家AHMED HATHI TRAD，沒想到2筆各逾4萬3千又同時盜刷成功。

在得手3筆後，竊盜集團將盜得的最後1張信用進行最後盜刷，沒想到經由AFQ ALHDATH MARKETING又成功盜刷1筆逾4000元，從銀行的資料顯示，該竊盜集團在短短不到10分鐘內，至少連續刷逾10筆，總金額逾70萬，然實際成功盜刷則只有4筆，總金額折合台幣近10萬元。

據了解，「阿聯」跨國竊盜集團是最近才現身在北捷，由於盜刷金額都非常高，且刷卡地屬於高風險地區，因此，多數在盜刷當下就被銀行察覺有異攔劫，因此，被成功盜刷的案例，仍屬零星個案，然而從高姓女子被盜刷的資料來看，至少確定AFQ ALHDATH MARKETING和AHMED HATHI TRAD這2家是盜刷集團一份子，因此，銀行信用卡部有必要將這2家商店交易，列為預警單位，當出現交易時，應先拒絕交易，然後與持卡人進行聯繫，確認是否是盜刷，降低持卡人因被盜刷的風險。

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