焦點股》巨大：客戶庫存調整近尾聲 股價反彈

巨大（9921）2025年合併營收為602.5 億元，年減15.5%；稅後淨利 7.2 億元，每股盈餘1.84 元，巨大表示，客戶庫存調整已近尾聲，目前處於需求逐步復甦的階段，帶動巨大今天股價跌深反彈（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕巨大（9921）2025年合併營收為602.5億元，年減15.5%；稅後淨利7.2億元，每股稅後盈餘1.84元，巨大表示，客戶庫存調整已近尾聲，目前處於需求逐步復甦的階段，帶動巨大今天股價跌深反彈，早盤一度上漲至76.6元、漲幅8%，截至10:17分，股價暫報75.8元，成交量達2276張，漲幅6.76%。

巨大表示，2025年代工業務呈現回穩態勢，占比由2024年的26%提升至33%，反映客戶庫存調整已近尾聲，全年代工營收小幅成長。

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自有品牌方面，中國市場因去年高基期影響仍呈現衰退，但衰退幅度已於第4季開始逐漸收窄；歐美市場因需求放緩及輸美延緩出貨影響，整體呈現小幅下滑。

今年第1季，巨大集團正式推出新一代Giant-Propel與Liv-EnviLiv空氣力學公路車系列新品，以「速度系統」整合車架與零組件設計，全面提升空氣力學效率與騎乘性能，新品採全球雙軌於法國尼斯與中國杭州千島湖盛大發表，隨產品已陸續進入全球通路，有望為自有品牌銷售注入成長動能。

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