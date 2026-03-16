主計長：油價若漲1成對GDP影響0.12個百分點 擬對中油增資

主計長陳淑姿表示，油價漲1成對GDP影響0.12個百分點，擬對中油增資。（記者廖振輝攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中東戰火帶動國際油價大漲，行政院主計長陳淑姿上午在立法院財政委員會表示，目前油價緩漲，如果油價漲10%，對GDP影響0.12個百分點、對CPI影響則是0.24個百分點，如果很快結束影響就不大，希望油氣都緩漲，讓人民能夠安定。至於政府是否對中油撥補？陳淑姿表示，中油已向經濟部提出4年增資計畫，將納入計畫對中油增資以度過難關，大概7月會確定。

立院財委會今邀請主計總處、審計部進行業務報告，國民黨立委林德福詢問中東戰火對GDP及CPI的影響。陳淑姿表示，政府有物價穩定機制，目前油價緩漲，如果油價漲10%，對GDP影響是0.12個百分點，對CPI影響則是0.24個百分點，如果戰爭很快結束影響就不大，包括經濟部、穩定物價小組、中油、台電等都參與研議如何因應。

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若中東戰火持續到9月或擴及其他國家，影響情況為何？陳淑姿指出，經濟部3、4月原油及天然氣都安排好，以後也陸續在安排，「即使有所延長對我們影響也不會很大」，穩定物價小組有各項措施因應，我們一直在密切注意。另，經濟部3月將召開電價審議委員會，主計總處的立場為何？她表示，希望油氣都緩漲，讓人民能夠安定穩定

林德福表示，中油累計虧損804億元，原本預估今年轉虧為盈80億元，目前看來難度很大，中央是否考慮116年編列預算撥補中油？陳淑姿表示，中油已向經濟部提出4年增資計畫，將納入計畫針對中油增資以度過難關，大概今年7月會確定。

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