焦點股》富采：先進技術應用齊發 猛攻漲停

富采今年首季量產旗下Micro LED產品，並受母公司友達進一步整合集團資源，發展前瞻性應用。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）深耕矽光子訊號源技術領域，攜手母公司友達（2409）將於4月8日至4月10日揮軍Touch Taiwan展覽，以「We Sense, We Connect」為主題，展示垂直整合的解決方案。繼股價上週大漲之後，今日盤中再度亮起紅燈，截至上午9時26分暫報漲停價47元，成交量1萬1413張，尚有2978張漲停價委買單尚未成交。

富采上週獲得光通訊題材紅利加持，單週股價漲幅9.19%，據了解，該公司此次參加光電大展，將從先進車用照明與感測，到光通訊與新世代顯示創新，展示旗下解決方案，目標以精準與高效的整合能力，串聯上游晶粒至下游模組，向市場釋出全方位的技術實力與規模化優勢。

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富采今年首季量產旗下Micro LED產品，並與母公司友達進一步整合集團資源，搭配關係企業鼎元（2426）的光接收器技術，強化集團整體光通訊應用能力。由於市場看好AI伺服器產業鏈在傳輸規格方面，正加速邁向「光進銅退」的發展格局，因此看好佈局符合市場前端需求的企業，提前佈局卡位。

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