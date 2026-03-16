避險功能「失靈」了 ? 美伊戰爭金價下跌 小摩「全說了」

中東戰火迄今，金價下跌約6%，引發對其避險屬性的質疑。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝突持續升溫，黃金價格卻沒有上漲，反而出現回落，迄今累計跌幅約6%，市場也開始質疑，黃金的避險功能是否「失靈」。對此，摩根大通（小摩）認為，這並非黃金避險屬性失效，而是市場在壓力爆發初期常見的「流動性擠兌」現象，因為當市場劇烈動盪時，投資人往往先拋售流動性高的資產以籌措現金，黃金往往成為最先被賣出的標的之一。

簡單來說，地緣政治衝突對金價的提振通常相當短暫，市場常出現「買預期、賣事實」的交易模式，也解釋了為何伊朗衝突爆發後金價未能持續上漲。

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《CNBC》報導，Al Ramz 研究主管哈拉維（Amer Halawi）表示，戰爭衝突會引發投資者恐慌性拋售，導致「拋售潮」，如果出現流動性危機，所有資產都會被拋售，直到人們弄清楚這一點，並重新聚焦於正確的資產。他直言，即使是黃金也會被拋售，但之後會回升。

專家指出，這類初期的價格調整，往往形成戰術性買入機會，金價隨後通常會快速反彈，但若荷姆茲海峽的封鎖時間拉長，能源價格飆升所帶來的通膨壓力與聯準會潛在的政策轉向，反而可能重塑金價的上漲邏輯。

小摩分析，本輪黃金下跌是多重因素疊加的結果。首先，能源價格急升推高通膨預期，市場因此大幅下修對聯準會降息的押注；同時美元快速反彈，也對金價形成直接壓力，但更核心的推手，是股市波動加劇引發的全面「去風險化」。

當VIX恐慌指數處於高位並持續攀升時，投資人面臨保證金追繳，只能被迫出售各類資產以換取流動性，而流動性較高的黃金往往首當其衝。這也可從上週全球黃金ETF出現明顯資金流出見到端倪。

小摩提醒，短期金價仍可能面臨進一步下跌壓力，倘若股市更劇烈地反映全球經濟前景惡化，可能觸發新一輪去風險浪潮；同時利率市場若持續重新定價聯準會的降息預期，也可能對金價形成拖累。但，若能源供應中斷時間越長、對通膨與經濟成長的衝擊越顯著，黃金的宏觀背景就越可能「迅速且大幅轉向看多」。

歷史數據觀察，黃金在市場壓力初期遭到拋售其實是一種結構性規律。小摩統計，自2006年以來，VIX首次收盤突破30的25次事件發現，拋售壓力多集中在突破後最初2個交易日，金價平均累計下跌約0.5%。

但從第3個交易日開始，金價通常便出現持續反彈，到第4個交易日平均已收復全部跌幅並超越突破前水準；約10個交易日內，從低點到高點的平均漲幅更超過2%。

值得注意的是，在這25次事件中，有22次VIX都在約10至15個交易日內回落至30以下。小摩強調，VIX的「方向」比「水準」更重要，因為當VIX仍處高位、但開始回落時，黃金的表現往往最為強勁；反之，若VIX在高位持續攀升，黃金短期表現則通常最弱。

對於金價後市，小摩維持多頭判斷，預計今年第1季平均價格約為每盎司5100美元，第2季升至5530美元，第3季達到5900美元，第4季則有機會攀升至6300美元。

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