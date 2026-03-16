房價跳水！彰化青宅單價每坪低於行情8萬

彰化縣目前預售大樓單價每坪約35.9萬元，縣府訂出全縣首棟員林青宅單價每坪約27萬多元，低於市場行情，圖為青宅外觀設計示意。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣房市陷盤整，目前大樓預售屋每坪平均單價約35.9萬元，而全縣第一棟「先建後售」、「只售不租」的員林市青年住宅，縣府公布1房型最低369萬元起，換算每坪單價落在27萬至28萬元，每坪價格比市場成交均價低於8萬到9萬元，儘管比市場行情低，民眾看法不一。

在員林市工作的陳先生說，現在預售屋開價每坪3、40萬元，青宅每坪不到30萬元，總價壓在400萬到800多萬元，確實比市場友善，尤其對首購族很有吸引力，也讓想在員林落腳的年輕人是成為「有殼族」的機會。

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不過，還是有不少民眾直言，雖然比市場行情低，但房價還是貴，若再加上車位、裝潢與貸款負擔，整體壓力依然不小，對剛出社會或薪資不高的年輕人來說，房貸壓力依然沉重，低於行情不代表真的買得起！

縣府公布，基地在員林市條和街一巷的員林青宅今年就能完工，整體規劃為地上8層、地下1層建築，共42戶，1房總價369萬至406萬元，2房798萬至877萬元，地下平面汽車停車位每個155萬至170萬元，縣府將於3月25日至4月23日受理民眾申購，截止後再擇期公開抽籤，凡年滿20歲至未滿45歲的年輕人，設籍彰化縣且累計滿3年，家庭成員均無自有住宅，家庭成員所有名下土地公告現值總額不超過1000萬元，歡迎符合資格者申購。

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