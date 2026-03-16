快囤貨！好市多10種退休族「春季必買」商品1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕春季好市多（Costco）購物清單上應該包含哪些商品？美媒針對有頭預算有限的退休族，找出了10件值得囤貨商品，商品從清潔用品到當季服裝，這些大包裝商品每件售價均低於40美元（約新台幣1280元）。

《Gobankingrates》報導，以下10件商品，是退休族必列入春季購買清單。

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GTX太陽能LED路徑燈

用1套時尚的GTX太陽能路徑燈來裝飾人行道、車道和花園。 會員購買即可獲得4盞燈和地插，這意味著每盞燈只需花費約 10 美元 （約新台幣320元）。而且由於這些燈是太陽能供電的，精明的老年人無需擔心電費上漲，因為使用時無需插頭或電線。

32 Degrees 女士短袖上衣

不要錯過機會，趕緊囤一些32 Degrees 的短袖上衣，這些輕薄的女式襯衫是即將到來的春季旅行的必備單品，也是春季衣櫥輪換穿著的理想之選。

Gerry 男士科技短褲

不妨入手幾條Gerry 科技短褲，讓你在這個春天戶外活動時既舒適又時尚。

Lysol消毒濕紙巾（4包）

購買大包裝的Lysol消毒濕紙巾，既能省錢，又能提前做好春季大掃除的準備。

梅耶太太潔淨日洗手液

大瓶裝液體洗手液是保持雙手清潔、遠離細菌滋生的必備良品。4瓶裝的梅耶太太潔淨洗手液，每瓶只要5美元（約新台幣160元）。

科克蘭簽名過敏醫學

既然能以更低的價格買到Kirkland Signature品牌的抗過敏藥，為什麼還要花更多的錢購買名牌抗過敏藥呢？

Costco自有品牌的抗過敏藥每瓶裝600顆迷你藥片。這足夠你整個春夏季節服用了。

TheraBreath 健康牙齦漱口水

TheraBreath 的護齦漱口水深受Costco 顧客的喜愛，他們稱讚它能有效對抗口臭。 在 Costco 網上大量購買也比在大多數連鎖藥局便宜得多。

Sun Bum 防曬噴霧 SPF 50

春天來了，這意味著天氣會越來越暖和，明智的老年人會在戶外活動時塗抹防曬霜來保護自己。

將兩瓶裝的Sun Bum SPF 50防曬噴霧加入購物車。方便的噴霧瓶設計，讓您輕鬆將防曬乳均勻塗抹於全身肌膚。

海鮮玉米餅脆皮羅非魚

每一片鮮嫩的海鮮羅非魚柳都裹滿了玉米片、墨西哥辣椒和蒜蓉。無論是作為主菜，還是加入墨西哥捲餅、沙拉和其他美味佳餚中，都是絕佳的選擇。

紋身廚師烤盤蔬菜

每袋4磅的蔬菜都富含抱子甘藍、地瓜、紅洋蔥、綠花椰菜和櫛瓜。搭配您喜歡的蛋白質，即可享用美味又飽足的晚餐。

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