快囤貨！好市多10種退休族「春季必買」商品1次看。（彭博）
〔財經頻道／綜合報導〕春季好市多（Costco）購物清單上應該包含哪些商品？美媒針對有頭預算有限的退休族，找出了10件值得囤貨商品，商品從清潔用品到當季服裝，這些大包裝商品每件售價均低於40美元（約新台幣1280元）。
《Gobankingrates》報導，以下10件商品，是退休族必列入春季購買清單。
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GTX太陽能LED路徑燈
用1套時尚的GTX太陽能路徑燈來裝飾人行道、車道和花園。 會員購買即可獲得4盞燈和地插，這意味著每盞燈只需花費約 10 美元 （約新台幣320元）。而且由於這些燈是太陽能供電的，精明的老年人無需擔心電費上漲，因為使用時無需插頭或電線。
32 Degrees 女士短袖上衣
不要錯過機會，趕緊囤一些32 Degrees 的短袖上衣，這些輕薄的女式襯衫是即將到來的春季旅行的必備單品，也是春季衣櫥輪換穿著的理想之選。
Gerry 男士科技短褲
不妨入手幾條Gerry 科技短褲，讓你在這個春天戶外活動時既舒適又時尚。
Lysol消毒濕紙巾（4包）
購買大包裝的Lysol消毒濕紙巾，既能省錢，又能提前做好春季大掃除的準備。
梅耶太太潔淨日洗手液
大瓶裝液體洗手液是保持雙手清潔、遠離細菌滋生的必備良品。4瓶裝的梅耶太太潔淨洗手液，每瓶只要5美元（約新台幣160元）。
科克蘭簽名過敏醫學
既然能以更低的價格買到Kirkland Signature品牌的抗過敏藥，為什麼還要花更多的錢購買名牌抗過敏藥呢？
Costco自有品牌的抗過敏藥每瓶裝600顆迷你藥片。這足夠你整個春夏季節服用了。
TheraBreath 健康牙齦漱口水
TheraBreath 的護齦漱口水深受Costco 顧客的喜愛，他們稱讚它能有效對抗口臭。 在 Costco 網上大量購買也比在大多數連鎖藥局便宜得多。
Sun Bum 防曬噴霧 SPF 50
春天來了，這意味著天氣會越來越暖和，明智的老年人會在戶外活動時塗抹防曬霜來保護自己。
將兩瓶裝的Sun Bum SPF 50防曬噴霧加入購物車。方便的噴霧瓶設計，讓您輕鬆將防曬乳均勻塗抹於全身肌膚。
海鮮玉米餅脆皮羅非魚
每一片鮮嫩的海鮮羅非魚柳都裹滿了玉米片、墨西哥辣椒和蒜蓉。無論是作為主菜，還是加入墨西哥捲餅、沙拉和其他美味佳餚中，都是絕佳的選擇。
紋身廚師烤盤蔬菜
每袋4磅的蔬菜都富含抱子甘藍、地瓜、紅洋蔥、綠花椰菜和櫛瓜。搭配您喜歡的蛋白質，即可享用美味又飽足的晚餐。
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