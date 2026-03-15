伊朗戰爭推升通膨！主要央行今年全面升息 美國降息只剩1次

伊朗戰爭使得油價飆漲，帶動全球通膨預期，市場預估今年全球主要央行將全面升息，而美國聯準會（Fed，見圖）的升息次數將減至1次。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，全球主要央行本週將舉行伊朗戰爭開打以來首次例行會議，將對持續逾2週的衝突所造成的經濟損失進行評估，決策人士可能會對投資人示警，新一輪的通膨衝擊已經來臨，並影響他們接下來的利率政策。

先前市場普遍預期美國聯準會（Fed）將放鬆貨幣政策，但隨著伊朗戰爭可能拖長，這個預期已被削弱；而英格蘭銀行和歐洲央行今年稍後可能升息的預期，也已經被市場消化。

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伊朗戰爭是美國總統川普的政策在1年多來第二次集體衝擊全球央行。去年4月，他推出的所謂「解放日」關稅，試圖重塑世界貿易格局。這種不確定性和風險將使決策人士在未來幾個月保持高度警覺。

市場預料，Fed將在18日例行會議後維持利率不變。但近來，這種維持利率不變的說法已被就業市場再次出現震盪以及中東戰爭導致油價飆升打擊。這些因素疊加，使Fed的雙重使命產生衝突，至少在短期內，利率前景變得不明朗。

彭博經濟學家溫格爾Anna Wong等人表示：「對Fed而言，很大程度取決於衝突的走向。如果戰爭迅速結束，預計美國失業率將小幅上升，核心通膨將有所回落，進而允許今年降息約4碼（1個百分點）。如果衝突持續，導致能源價格居高不下，通膨預期上升，那麼形勢將變得更加複雜。」

市場預期Fed今年只會降息1碼，少於先前預估的2碼，而且在9月開始降息的可能性更大。

歐洲央行預計在19日的例行會議後維持存款利率不變，但中東危機幾乎動搖了歐洲央行總裁拉加德和其他決策人士所宣稱的利率政策處於「良好狀態」；能源價格飆升引發了市場對升息的預期。市場普遍預期歐洲央行將從7月起升息1碼，年底前第二次升息的可能性高達70%。

市場普遍預期日本央行將在19日例行會議後維持基準利率不變，但鑑於日本嚴重依賴中東進口石油，持續上漲的油價可能會損害日本經濟，但也會加劇通膨壓力。市場預期日銀7月將升息1碼，12月再升息1碼的機率達90%。此外，市場預期英格蘭銀行今年升息的機率達60%，最快從7月開始。

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