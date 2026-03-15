美中巴黎經貿峰會登場 清除川習會障礙 華府中國專家「這麼看」

美中兩國高級經濟官員週日（15日）在巴黎啟動新一輪會談，並為美國總統川普3月底訪問北京與中國國家主席習近平會晤掃清障礙。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美中兩國高級經濟官員週日（15日）在巴黎啟動了新一輪會談，旨在消除貿易休戰中的障礙，並為美國總統川普3月底訪問北京與中國國家主席習近平會晤掃清障礙。不過，華府中國專家表示，峰會很可能表面上顯示取得了進展，但實際上只是讓事情保持過去四個月來的狀態。

由美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰主持的會談，預計將聚焦於美國關稅調整、中國生產的稀土礦物和磁鐵流向美國買家、美國高科技出口管制，以及中國購買美國農產品等議題。

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美國財政部官員表示，雙方於週日上午在經濟合作暨發展組織（OECD）巴黎總部開始會談。中國並非該組織38個成員國（其中大部分是富裕的民主國家）之一，並自視為發展中國家。

美國貿易代表傑米森·格里爾（Jamieson Greer）也將參加會談。這次會談延續了去年在歐洲城市舉行的一系列會議，旨在緩解當時威脅到世界兩大經濟體之間貿易幾乎崩潰的緊張局勢。

美中貿易分析人士表示，由於準備時間有限，而且華府的注意力集中在美以對伊朗的戰爭上，因此無論是在巴黎峰會還是在北京峰會上，取得重大貿易突破的可能性都很有限。

華盛頓戰略與國際研究中心中國經濟專家斯科特·肯尼迪（Scott Kennedy）表示，峰會很可能「表面上顯示取得了進展，但實際上只是讓事情保持過去四個月來的狀態」。

川普和習近平今年可能還會會面三次，包括11月在中國主辦的亞太經合組織高峰會，以及12月在美國主辦的二十國集團峰會，這兩場峰會可能會取得更實質的進展。

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