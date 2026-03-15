她搭上「無目的地航班」滯留卡達 住五星酒店吃喝費用全免 但嘆度日如年

美伊戰爭擾亂國際航班，一名美國女性因為搭上「無目的地航班」，滯留在卡達首都杜哈。她被安排入住一家五星級酒店，所有費用均由酒店承擔。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊戰爭擾亂國際航班，讓許多旅客滯留在中東，一名美國Z世代女性因為搭上「無目的地航班」（flight to nowhere），讓她滯留在卡達首都杜哈。她被安排入住一家五星級酒店，所有費用均由酒店承擔。

一週前， 瑞亞辛格（Ria Singh）在從卡達杜哈飛往美國達拉斯的長途航班上睡著了 ，突然被飛行員宣布「由於空中限制，飛機要返航」的通知吵醒。這位24歲的女子打開航班地圖，發現飛機正飛往杜哈。然後她查看手機：美國和以色列襲擊了伊朗。

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「我當時非常擔心，非常害怕」，辛格告訴媒體《商業內幕》，他當時正從印度參加完婚禮返回家鄉，途中在多哈轉機，「我仍然不相信這是真的。」

辛格從那時起就一直滯留在杜哈，不知道何時才能離開。雖然她被安排住進了一家豪華酒店，但她說這根本不像度假，因為她需要不斷地向家人報告情況，並擔心自己何時才能回到德州的家；簡直是度日如年。

在伊朗遭受攻擊以及隨後多國遭到報復性打擊後，許多美國人滯留在中東，她就是其中之一。一些美國人表示，他們很難從美國獲得援助，而另一些人則在四處奔波尋找回國途徑的過程中，不得不承擔高昂且意想不到的費用。

根據FlightAware的飛行路徑數據，飛機返回杜哈後在機場附近盤旋數圈後降落。上週其他一些「無目的地航班」的乘客在空中飛行了近16個小時後，最終返回出發地。

辛格的班機返回多哈後，她在機場度過了混亂的一天，機場裡擠滿了其他想要回家的旅客。她當晚住在機場附近的飯店，希望隔天能搭飛機離開。

但周日的航班也被取消了，而且由於空襲而受損的機場已被疏散。辛格和其他乘客被卡塔爾航空公司的工作人員用接駁車送離機場，最終抵達酒店，並獲得酒店代金券。

辛格被安排入住阿拉伯灣一家五星級飯店。由於她獨自旅行，出於隱私考慮，她要求不透露酒店名稱。飯店住宿包含每日自助早餐、午餐和晚餐。她一直住在酒店，沒有支付任何費用。

根據歐洲新聞台報導，卡達旅遊局表示，將承擔因領空關閉而滯留在該國的遊客的飯店住宿費用。阿聯官員也表示將承擔部分費用。然而，由於各方報導不一，目前尚不清楚有多少遊客的費用得到了報銷。

辛格說飯店和食物都很棒，自助餐提供豐富的西式和阿拉伯菜餚及甜點，甚至還有義式冰淇淋吧。但感覺不像是豪華度假。

她說她很感激能住到這麼好的酒店，但她一直在想什麼時候才能回家。 每天醒來，我都盼望著能聽到好消息。她大部分時間都花在不斷地向家鄉的親朋好友報平安，讓他們放心。

辛格讚揚卡塔爾航空公司和卡達政府對這一情況的處理，以及酒店方面，她說酒店甚至為帶孩子的旅客設立了一個臨時遊樂區，裡面有棋盤遊戲、乒乓球桌和 PlayStation 遊戲機。

但她表示對美國政府的反應感到失望。她抱怨說：「很難相信，當他們坐下來策劃這些空襲時，竟然沒有製定任何撤離計劃，來安置那些必然會被困在這個地區的美國人」。

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