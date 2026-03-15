追台積電出包了？傳三星2奈米客戶量產延後半年 外媒狠補刀

三星電子正搶攻2奈米商機。圖為三星代工廠。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於特斯拉生產計畫變更，韓國AI晶片開發商 DeepX 下一代神經處理單元（NPU）DX-M2 量產被推遲 6 個月。DeepX 的 DX-M2 是首個使用三星 2 奈米製程的外部客戶晶片，而特斯拉也採相同製程開發AI6 AI晶片。據悉，特斯拉的 MPW多專案晶圓（Multi-Project Wafer）延遲影響 DeepX 的生產進度。外媒指，2奈米延遲對三星代工部門影響重大，多年來，三星在先進製程一直難以與台積電匹敵。並稱馬斯克晶片路線圖的構想與三星實際生產能力之間的差距，最終將成為特斯拉AI戰略的限制因素。

特斯拉執行長馬斯克。（路透資料照）

外媒《Lectrek》報導，韓媒《The Elec》稱，特斯拉新一代AI6晶片（用於驅動其自動駕駛汽車、Optimus機器人和AI資料中心）的發布已被推遲，原定於4月進行的三星2奈米製程MPW原型試製已延後約6個月。

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目前特斯拉MPW計畫延期的具體原因尚未公開。業內人士猜測，自動駕駛汽車和人形機器人的量產時間表，以及超級電腦的投資進度等因素可能都對此有所影響。由於特斯拉的生產計畫變更，DeepX 的下一代神經處理單元（NPU）DX-M2 的量產時間表被推遲 6 個月。

報導指出，DeepX 原定 2026 年第二季開始量產 DX-M2，隨著 MPW 延遲，量產時間也謊往後延。DeepX 的 DX-M2 是首個使用三星 2 奈米製程的外部客戶晶片，而特斯拉也在使用相同的製程開發其 AI 晶片 AI6。特斯拉的 MPW 延遲直接影響 DeepX 的生產進度。

《Lectrek》直言，這種連鎖反應揭示特斯拉半導體策略的關鍵漏洞。當三星的代工生產進度延誤時，採用同一製程節點的所有客戶都會受到影響。

特斯拉去年與三星簽署一份價值165億美元的巨額契約，將在三星位於德克薩斯州泰勒市的工廠採用2奈米GAA工藝生產AI6晶片。該合約有效期至2033年，初期每月晶圓產量約1.6萬片。

特斯拉此後一直在討論將產能提高一倍以上，達到每月約 4萬片，這表明 AI6 晶片對於該公司在自動駕駛汽車、機器人和人工智慧基礎設施方面的計劃是多麼重要。但如果三星無法準時完成2奈米製程，所有這些擴張都將毫無意義。AI6晶片預計在2028年之前不會應用於特斯拉的汽車或機器人，而這次延誤讓這一時間表顯得愈發緊迫。

報導認為，2奈米製程的延遲對三星晶圓代工部門影響尤為重大，該部門一直將特斯拉AI6晶片的訂單視為其2026年獲利目標的基石。據報導，三星晶圓代工部門今年的利潤目標是2兆韓元，其中特斯拉AI6晶片的生產和高頻寬記憶體（HBM4）邏輯晶片的製造是關鍵的收入驅動因素。

外媒指出，多年來，三星在先進製程方面一直難以與台積電匹敵。（路透資料照）

多年來，三星在先進製程方面一直難以與台積電匹敵。2奈米 GAA 製程原本被視為轉捩點，三星有望憑藉這一過程展現出具有競爭力的良率，並吸引高價值客戶。特斯拉的交易是對這項策略的有力驗證。

報導直言，MPW訂單交付延遲6個月表明，三星在2奈米製程真正量產之前，仍需解決良率或製程成熟度的挑戰。對於特斯拉而言，採用三星和台積電雙代工廠策略提供一定的保障，但AI6晶片是專門為三星的2奈米製程設計的。

對此，《Lectrek》說，「我們並不感到意外，公平地說，這也不能全怪特斯拉。三星的2奈米製程確實是尖端技術，而要達到量產等級的良率是半導體產業最棘手的工程挑戰之一。台積電今年也在量產自己的2奈米製程（N2），他們採取謹慎的態度。

真正的問題在於，這對特斯拉更廣泛的自動駕駛和機器人技術雄心意味著什麼？該公司已告知投資者，計劃今年投入超過200億美元的資本支出，其中人工智慧基礎設施是重點。但在超大規模企業的世界裡，200億美元的資本支出不過是九牛一毛。

特斯拉的投資人押注該公司能夠有效率地利用投資，但這可是一筆不小的賭注。用於驅動下一代自動駕駛和Optimus系統的晶片研發進度卻一再延遲。在某種程度上，馬斯克晶片路線圖的構想與三星的實際生產能力之間的差距，最終將成為特斯拉人工智慧戰略的實質限制因素。

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