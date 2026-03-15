「泰」慘了！榴槤、糖漿遭中養套殺 香水椰子1顆剩2元狠毒手段全曝光

中國企業滲透泰國農業，壓低香水椰子價格，農民陷困境。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕泰國農業遭中國養套殺毒手，除了榴槤曾因中國新增貿易障礙，價格崩跌外，糖漿也被中國暫停進口，泰企損失逾20億泰銖，相關企業面臨倒閉危機。近日更傳出香水椰子遭毒手，中資涉壓低椰子收購價壟斷市場，農民淚訴一顆只剩2泰銖（約台幣2元），不如一條口香糖，椰農利潤被壓榨一空，開罵中資是奸商。目前泰國已對5家中企及其10名泰國掛名股東進行調查，維護農民權益。

中資壟斷市場刻意壓低價格，泰國香水椰子價格重挫。示意圖。（歐新社）

中資一條龍 壓榨泰國椰農

《南華早報》15日深度解析中國資金如何壓榨泰國農民內幕。報導指出，泰國農產品市場長期由批發商（Lhong）到農場收購農產品。近年來，隨著中國商人透過購買手段滲透到從泰國農場到中國超市的供應鏈中，泰國批發商控制力減弱。

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泰國當局稱，一個由六、七家公司組成的椰子批發商現在控制著整個產業。這些公司雖然註冊在泰國國民名下，據悉由中國投資者擁有，負責收購和加工椰子，提取椰子水，然後丟棄椰肉和椰殼，再將椰子出口到中國。他們也設定價格，排擠農民，更糟的是，壓榨農民的利潤，以確保自己的利潤。

由於中資一條龍企業壓低價格，本月椰子價格創歷史新低，每個椰子2泰銖，還不如一條口香糖，扼殺泰國椰農的利潤。擁有300多顆香水椰子的81 歲的椰農和 74 歲的妻子 Lamduan說，「疫情前，椰子的價格是每個 20 泰銖（約台幣20元），但我們眼睜睜地看著價格從10泰銖（約台幣10元）跌到5泰銖（約台幣5元），現在又跌到2泰銖（約台幣2元）了。Lamduan悲嘆，這點錢根本不夠買化肥，「但那些奸商卻說好價錢，讓我們自己決定要不要。」

這場危機促使泰國政界人士採取行動，維護核心農業群體的利益。本月，泰國警方在泰國椰子貿易中心展開突襲搜查，目標是「椰子代理人」網路核心的倉庫和加工企業。十幾人被訊問，其中包括幾名中國公民。

泰國調查局在一份聲明中表示，這些企業藉由壟斷供應鏈，將泰國農民的水果收購價壓低至每個2至5泰銖，而出口價卻高達每個35至50泰銖（約台幣35至50元），這讓他們獲得了巨額利潤並匯回國內。

泰國榴槤等水果，全遭中資掌控。示意圖。（彭博）

榴槤、芒果和山竹 全遭中資掌控

報導指出，凌駕於批發商之上的，是控制著泰國價值 60 億美元（約台幣1914億）的水果貿易的中國商人。價格操縱、非法佔有果園和倉庫、以及對小農戶施加不公平待遇，這早已是公開的秘密。就連泰國中間商也表示，隨著中國資金接管利潤豐厚的榴槤、柚子、芒果和山竹市場，他們已被排擠出局。

椰子中間商 Ja指出，目前超過 80% 的椰子貿易批發商由中國資本擁有或支持，決定泰國每個椰子的最低價格。他坦言「我們其他人也只能跟著做，否則就沒地方賣了。」他形容這些商業算計「簡單明了，冷酷無情」，並表示中國投資者從運輸和物流成本推算，以確保他們的利潤不受影響。

他說，假設一個20呎標準貨櫃大約可以裝2萬個椰子。如果他們計算出一個椰子值10泰銖（約台幣10元），他們不會付給農民10泰銖，而是付2泰銖，「農民們既沒有其他買家，也沒有集體談判能力，別無選擇。」

泰國智庫-泰國發展研究院的農業貿易專家帕基納姆漢（Khanitta Pakinamhang）說，在所有銷往中國的水果市場中，訂單都來自中國買家，他們決定買什麼、買多少以及價格，泰國農民規模小、分散，到了收穫季節，根本沒有任何議價能力。

他指出，中國資本規模龐大足以滲透到企業的各個層面，這確實存在完全壟斷市場的風險。一旦這種做法確立，不公平的行徑就會接踵而至。他描述了一種常見的果園租賃模式：先以誘人的預付款吸引買家，等到收穫季節，他們就會壓低價格，或者以品質問題為由拒收。

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