彰化買地蓋房注意了！住宅均價回檔 每坪掉到20萬

彰化市金馬路與國道1號兩側空拍景象，周邊住宅、建地與農地分布明顯，為彰化市重要發展廊帶之一。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕想在彰化買地蓋房的民眾注意了！根據彰化縣政府最新揭露不動產交易數據，都市計畫區內土地市場整體交易量仍持續萎縮，其中，住宅區土地不僅買氣轉冷，價格也出現回檔，每坪均價掉到20萬元。

彰化縣土地市場買氣降溫，住宅區交易量從2024年第3季高點274件，降至2025年第4季187件，再低點。（縣府提供）

數據顯示，去年（2025）第4季彰化都計內的住宅區土地，交易量僅187件，是近2年來最低，量縮價格也跌，每坪均價來到20萬元，比第3季跌了10.8%，回到2024年的起漲點。

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彰化縣都計內住宅區土地2025年第4季均價約每坪20萬元，回到2024年起漲點；商業區土地均價約23.8萬元，價格已低於2年前起漲點。（縣府提供）

至於都計內的商業區土地，單季交易量也才45件，每坪均價23.8萬元，雖比第3季微漲，但相比高峰均價32.4萬元與兩年前起漲點均價28.3萬元，價格仍回跌。

另外，不限工業用途可蓋房但土地位在都市計畫區外的甲建、乙建土地，去年第4季成交264件，交易量同樣下滑，每坪均價約7.9萬元，相比都計內土地便宜許多。

縣府表示，縣內不動產市場買氣尚未回溫，除了信用管制政策仍在影響貸款條件外，個體戶投資客或建商進場意願也相對保守，使土地市場呈現量縮盤整的振盪格局。

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