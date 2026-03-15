不外食、拒社交！他苦存2000萬退休金養老 如今悲慘後悔了

日媒以真實案例揭示，退休規劃不僅是「存」錢，同樣重要的是如何讓資產支撐健康、有意義的生活。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人積極規劃退休資產，但過度追求存錢，卻可能讓人生失去色彩。日本一名60歲退休男子，多年省吃儉用、投資有成，原以為退休後能高枕無憂，總資產達近1億日圓（約新台幣1975萬元）。然而，卻因不敢花錢，連旅行、興趣都放棄，內心空虛無法填滿，他才驚覺，再多錢也無法買來自由，如今相當後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年60歲的田代（化名）曾是食品製造廠的職員，他年收入約700萬日圓（約新台幣138萬元），沒有伴侶，獨自居住在從父母那繼承的房子。

請繼續往下閱讀...

田代年輕時家境普通，童年時期因缺錢而產生的焦慮給他留下了陰影，他對「缺錢的恐懼」印象深刻，踏入社會後將「不再為錢煩惱的人生」視為首要目標。平日節衣縮食、極少外食和旅遊，也拒絕社交花費，薪資多數存入銀行，並透過投資信託穩健增值。近年金融市場上漲，加上父母遺產與退休金，他最終累積到1億日圓。

然而，田代在60歲退休後，自由時間大增，年金又要到65歲才能領取，他雖知資產足夠支應生活，但仍對每一筆開銷膽戰心驚。結果，現在他比工作時更節省生活費，連日常飲食、水電費都壓到最低，旅行和興趣愛好更是完全放棄。長時間閒置在家，他開始質疑自己存錢的意義「我究竟為了什麼存錢？」

田代以為存的錢越多，就會越有安全感，但他的內心仍然感到空虛，他說自己被一種無法解釋的空虛感所折磨，自己感到後悔莫及。

理財專家指出，退休資金除了存，也要學會合理運用。除了每月生活費外，還需規劃醫療費、住宅修繕、娛樂、喪葬及汽車換購等支出。透過「人生規劃模擬」可將年金、資產、預估老後期間等數據視覺化，判斷現有資金是否充足，或需調整存款與支出。資金足夠時，也應允許自己適度花費，提升退休生活品質。

專家提醒，退休規劃不僅是「存」，同樣重要的是如何讓資產支撐健康、有意義的生活。田代的故事也警示，存錢固然重要，但若忽略生活品質與心靈滿足，退休生活可能淪為「金錢困境」的囚籠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法