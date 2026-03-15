油價擾動不怕！台股維持偏多震盪 不改基本面主軸

油價擾動不怕!法人看台股維持偏多震盪、不改基本面主軸。（圖擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期因美伊戰爭、荷莫茲海峽遭封鎖，中東地緣升溫推高油價與風險溢價，國際油價大幅波動；不過，法人認為，從過去經驗來看，顯示「基本面未變、經濟面看油價」道理，野村投信表示，若油價未演變為長期供給中斷，股市評價可望回歸基本面與獲利驅動，且輝達GTC大會後續的技術與接單訊號，台股AI與半導體產業鏈仍將是主軸。

野村投信分析，2022年俄烏戰爭初期，布蘭特原油也曾躍上每桶100美元，更一度逼近130美元，隨供給調整與政策介入後回落，股市由劇震轉回基本面與區間整理，當時美股也出現「重挫後反彈」，建議投資人在操作上建議維持「汰弱留強、逢回布局」，聚焦先進製程與封裝、AI伺服器、資料中心零組件、光通訊與高速傳輸 等長線題材，並保留電網、重電、資安的防禦配置。

請繼續往下閱讀...

野村投信投資策略部副總樓克望表示，隨著NVIDIA GTC大會預計16日登場，議程主軸涵蓋 AI factories（AI 工廠）、agentic AI（代理式 AI）、physical AI（機器人／邊緣）、高效能訓練與推論等全棧主題，並由黃仁勳發表主題演講，聚焦開源前沿模型的產業化進程。預期將直接牽動資料中心架構、加速卡路線、網路頻寬與散熱電力布局，強化市場對AI基建投資的能見度與信心。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，只要戰事不再擴大，特別是能源價格若能回跌，在全球景氣加速擴張與獲利成長，搭配聯準會維持穩定且寬鬆的貨幣政策環境，預料為後續股市表現提供穩固支撐，且台股作為全球AI價值鏈的核心節點，受惠於供應鏈移轉分工與先進封裝、液冷散熱、高速網通等算力相關零組件瓶頸所帶動的強勁需求，中長期成長動能更為明確。

她建議，科技股不妨以晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件如電源、散熱、CCL/PCB等為重點布局類股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法