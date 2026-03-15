他砸200萬退休金創業「迎事業第二春」 僅3個月超後悔慘況曝

日媒以真實案例揭示，在規劃退休生活時，除了考慮投資或創業機會，也應評估自身能力與風險承受度。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休創業看似是人生第二春，卻可能變成最沉重的一次賭注。日本一名60歲男子退休後，拿出近200萬退休金創業，將自家住宅改裝成漢堡排店，原本以為能開啟第二人生，沒想到短短幾個月便陷入經營困境。客人逐漸流失，店內生意冷清，讓他對投入全部退休金的決定感到懊悔不已。當熱情遇上殘酷市場，他才驚覺賠上的竟是整個退休人生。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，60歲的佐藤（化名）大學畢業後進入大型電機公司工作，長年從事產品開發與銷售，原本對工作充滿熱情。但進入50多歲後，公司制度讓他提前卸下管理職務，工作動力明顯下降。某天，他注意到公司附近新開的一家漢堡排店生意相當好，但自己品嚐後卻覺得味道普通。由於平時喜歡下廚，他製作的漢堡排常獲家人稱讚，也讓他逐漸萌生創業念頭。

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在同事與朋友的鼓勵下，佐藤在退休前開始規劃開店。他將自家一部分空間改裝成餐廳，並在60歲退休當天正式開業，希望藉此實現長久以來的餐飲夢想。

然而，現實與想像差距甚大。開業初期雖有鄰居與朋友捧場，但不久後社群平台開始出現負面評論，例如「味道每天不同」、「等餐等了一小時」。不到3個月，客人明顯減少，甚至一天只有零星幾名顧客上門。看著店內冷清的景象，加上妻子日漸憂心的神情，佐藤開始為投入的1000萬日圓（約新台幣198萬元）退休金感到焦慮與後悔。

專家指出，餐飲業競爭激烈，創業不僅需要料理技術，還需要經營經驗、品牌特色與行銷能力。若缺乏實務經驗，直接以退休金創業風險極高。較理想的做法是先在相關產業累積經驗，學習經營與服務流程，再考慮開店。

因此，在規劃退休生活時，除了考慮投資或創業機會，也應評估自身能力與風險承受度。專家建議，可先整理未來收入與支出的時間表，包括年金與其他收入來源，才能在退休後做出更穩健的財務決策，避免像佐藤一樣因衝動創業而陷入困境。

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