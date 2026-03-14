美軍狂炸伊朗石油命脈 哈爾克島重要性一次說清楚

美國已對伊朗哈爾克島（Kharg Island） 的「所有軍事目標」發動攻擊。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週五表示，美國已對伊朗哈爾克島（Kharg Island） 的「所有軍事目標」發動攻擊。根據現場人士描述，島上多處聽到超過15次爆炸聲，多處地點冒出濃煙。不過，美軍尚未對其石油基礎設施發動攻擊。

哈爾克島是伊朗重要的石油出口樞紐。（美聯社）

哈爾克島是伊朗能源命脈

《BBC》指出，哈爾克島是一個小型岩石島嶼，距離伊朗海岸僅 15 海里，儘管規模不大，但它是伊朗能源基礎設施中最關鍵的組成部分之一。

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美國襲擊這個位於波斯灣北部的小而重要的島嶼，就好比是刺中了伊朗的經濟命脈。伊朗90%的原油經由島上的碼頭運輸。

載油量高達8500萬加侖的巨型油輪可以駛入島上長長的防波堤裝載石油。與較淺的海岸線不同，哈爾克島海岸線靠近深水區。隨後，油輪沿波斯灣南下，駛出荷姆茲海峽，前往中國，也就是伊朗石油的主要買家。

報導說，哈爾克島是伊朗石油出口的碼頭，也是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的主要收入來源。

為何美國沒有打擊島上石油設施？報導認為，採取軍事行動摧毀該島的基礎設施將對伊朗造成巨大損害，這將導致衝突顯著升級，很可能導致全球油價進一步飆升，也可能導致伊朗將目標對準中東地區的更多石油基礎設施。

戰爭爆發兩週後，伊朗仍有能力向其阿拉伯鄰國以及船隻發射大量低成本、高爆炸性的無人機。從理論上講，這些目標可能會擴大到包括為數百萬人提供飲用水的重要基礎設施，例如海水淡化廠。

軍事分析家、前英國陸軍軍官克倫普（Justin Crump）表示，這次轟炸是川普試圖阻止伊朗進一步升級衝突的舉措。

而且，川普先前曾表示，這場戰爭的目的是為了讓伊朗人民起來推翻伊斯蘭共和國政權。克倫普說，以石油基礎設施為目標很困難，因為這將長期摧毀該國的經濟命脈，「這對他們（伊朗人民）的未來來說並不樂觀，20 世紀 80 年代兩伊戰爭期間，該島的石油基礎設施遭到破壞，重建工作耗時很長。

伊朗技術人員在伊朗哈爾克島的哈爾克石油碼頭工作。（歐新社）

佔領島嶼可砍斷革命衛隊金脈

美國會試圖佔領哈爾克島嗎？報導直言，一直以來都有猜測，美軍是否會在某個時候試圖佔領哈爾克島，扣押該油田不僅會切斷伊朗的石油出口，還可能為襲擊伊朗本土提供平台。

美國媒體報導稱，載有多達 5000 名海軍陸戰隊員和水兵的兩棲艦艇正在被派往波斯灣地區，加劇了人們的猜測。對此，五角大廈拒絕置評。

BBC《安全簡報》的安全分析師凱（Mikey Kay）表示，佔領哈爾克島將有效切斷伊朗伊斯蘭革命衛隊的經濟命脈，影響其發動戰爭的能力。

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