日幣要漲了?！日韓將出手因應外匯波動

日韓財長14日對近期日圓與韓圜劇貶表達嚴重關切。圖為韓圜、日幣、人民幣與美元紙鈔。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本與南韓14日分別對其貨幣快速貶值表示憂慮，並稱已準備好採取行動應對過度的外匯波動。

日本財務大臣片山皋月與南韓財政部長具潤哲在結束於東京的年度會議後發表聲明，對日圓與韓圜近期劇貶表達「嚴重關切」。

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美國與以色列聯手轟炸伊朗導致緊張情勢升高，美元因避險需求走強，重度依賴石油進口的國家的貨幣則重貶，日圓與韓圜因此下跌。

日韓兩國財長還在聲明中重申，將密切關注外匯市場，以及繼續採取適當行動，以應對匯率過度波動與混亂無序。

日圓13日貶至20個月以來新低，1美元逼近可兌換160日圓的心理警戒線；許多市場人士因此認為，日本政府可能就此出手干預匯率以支撐日圓。至於韓圜則在本月跌破1500韓圜兌1美元的心理關卡，創下自2009年3月以來新低。

片山在會後記者會上表示，日韓兩國一致認為，包括外匯市場在內的金融市場出現顯著波動；有鑑於在油價飆升期間的貨幣變動恐衝擊民生，日本政府已充分準備好隨時做出因應，「我相信（日韓）雙方都認同這一點」。

片山經常表示日本已準備好因應日圓變動，但部分決策者私下透露，現在出手干預以支撐日圓怕是做白工，因為只要中東戰事不停，美元需求就只會加劇。

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