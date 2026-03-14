Messenger新防詐機制上線 讓「AI開始讀聊天抓詐騙」

科技巨頭Meta近期宣布將在Facebook、Messenger與WhatsApp推出新的安全預警工具，擴大應用AI技術打造自動化識詐工具。（Meta提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著詐騙手法持續演進，科技巨頭Meta近期公布多項防詐措施，加大平台治理力度。公司宣布將在Facebook、Messenger與WhatsApp推出新的安全預警工具，希望透過擴大應用AI技術打造自動化識詐工具，降低社群平台成為詐騙管道的風險。

Meta同時公布最新打詐成果指出，2025年共移除1.59億則違反政策的詐騙廣告，並下架 1090萬個與犯罪詐騙中心相關的Facebook與Instagram帳號。此外，近期在跨國調查行動中，平台也停用了超過15萬個與詐騙中心網絡相關的帳號。為了協助使用者在日常使用社群服務時更容易辨識詐騙，Meta在旗下應用程式推出多項新功能。

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首先，在Facebook上測試「可疑好友」警示。當系統偵測到可能異常的帳號，例如缺乏共同好友、帳號活動模式異常，或個人檔案顯示所在地與使用者差異過大時，AI 會跳出提醒，協助用戶在接受好友邀請前重新確認，並考慮封鎖或拒絕請求。

其次是Messenger推出的「進階詐騙偵測」功能。當用戶與新的聯絡人聊天時，如果系統偵測到常見詐騙模式，例如可疑的工作邀約或投資訊息，將跳出提示詢問使用者「是否願意」將相關訊息提交給AI模型進行即時審閱。一旦系統判定存在詐騙風險，平台會進一步提供提醒，並建議用戶封鎖或檢舉可疑帳號。

此外，Meta也在WhatsApp加入「裝置連結警示」。詐騙集團可能透過假冒的活動連結或 QR Code，引誘用戶將 WhatsApp 帳號連結至其裝置以竊取存取權限。例如：假借才藝競賽的名義，要求大家前往網站輸入手機號碼投票，並引導填入WhatsApp顯示的裝置驗證碼；或以其他理由誘導掃描QR Code，進而連結裝置。

為協助用戶辨識這類手法，當 WhatsApp 偵測到可疑裝置連結請求時，系統將發出提醒，警示請求來源及可能涉及詐騙，讓大家在連結裝置前能先暫停與確認。

其中，Messenger 的「進階詐騙偵測」功能也引發部分網友討論。Meta表示，相關訊息的審閱必須由用戶「主動提交」後才會進行分析。然而，引入AI協助審閱訊息，仍讓外界關注使用者私密對話內容的使用與分析問題。網友也討論，未來這些資料是否可能被納入AI模型訓練，甚至進一步轉化為廣告投放的標籤，也引發對安全與讓渡隱私之間的拉鋸。

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