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來高雄都往哪跑？Uber數據揭熱門移動路線 這條成追星熱線

2026/03/14 17:01

根據Uber統計，「高鐵左營站至高雄巨蛋」因舉辦演唱會或大型活動，成為熱門移動路線之一。（本報資料照）根據Uber統計，「高鐵左營站至高雄巨蛋」因舉辦演唱會或大型活動，成為熱門移動路線之一。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據Uber最新公布的「高雄城市魅力數據」顯示，高雄的城市移動路線已逐漸形成明確動線，旅客多集中往返於交通樞紐、購物商圈及大型活動場館之間，反映出觀光與活動經濟帶動城市交通需求持續升溫。

根據平台觀察，高鐵左營站、高雄國際機場及高雄火車站等交通樞紐，為旅客最常抵達的下車地點；而駁二藝術特區、義享時尚廣場與高雄夢時代等文化景點及大型商圈，則是熱門的上車地點。其中，「高鐵左營站至高雄巨蛋」更成為熱門移動路線之一。Uber分析，許多粉絲搭乘高鐵南下觀賞演唱會或大型活動，抵達後再透過叫車服務前往場館，使該路線逐漸成為演唱會期間的「追星熱線」。

從叫車時間來看，高雄平日上午10點至下午5點為熱門搭車時段，而晚間8點後需求也明顯增加，呈現「白天旅遊、夜晚聚會」的城市生活節奏。Uber表示，隨著觀光人潮回流及大型活動持續舉辦，高雄的城市移動需求仍有進一步成長空間。

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