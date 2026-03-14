櫻桃輸中崩跌超火大？智利翻臉一次看 這事讓北京跳腳了

智利拒絕中國海軍醫療船提供醫療後，又凍結中資海底電纜項目，雙邊關係備受關注。（圖取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃近9成輸往中國，造成2025/26產季價格大跌，許多果農及經銷商虧本。業內人士直言，誤以為中國的需求無限，拼命擴大種植，如今每公頃獲利慘摔8成，恐砍掉3公頃果樹，並開拓多元市場。除了櫻桃需降低對中依賴外，智利最近也開始疏遠北京，2月底拒絕中國海軍醫療船為當地民眾提供服務，最值得關注的就是價值6億美元的海底電纜計畫被擱置，這條海纜原定由華為等中企參與，雙方已簽署協議，美國對此計畫發布安全警告，智利直接以該協議「印刷錯誤」為由撤銷，北京氣炸跳腳。

美國總統川普和智利新總統卡斯特（左）在美洲之盾峰會開幕式上合影。（法新社）

《南華早報》報導，智利聖地牙哥是該地區少數同時與美國和中國簽署自由貿易協定的城市之一。根據聯合國國際貿易統計數據，智利出口的商品中有37%銷往中國，主要出口產品包括銅、鋰、檸檬和櫻桃；同時，智利消費的商品中有4分之1來自中國。

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根據智利國際經濟關係副秘書處的數據，2020 年至 2025 年間，雙邊貿易年均成長率為 7%，去年總額達 653.3 億美元。

不過，正值美國總統川普將中國勢力趕出拉美地區之際，智利右翼總統卡斯特（Jose Antonio Kast）11日正式上任，為川普在拉美增添一名盟友，智利同時淡化與北京的合作。

報導說，在卡斯特就職的前幾周，時任總統波里奇（Gabriel Boric）的政府官員批准一項由中國移動國際公司管理的海底電纜計劃，該計劃將中國與香港連接起來。透過海底電纜將智利與亞洲連接起來的想法可以追溯到巴切萊特 （Michelle Bachelet） 的第二屆政府時期，即 2014 年至 2018 年。

智利擱置與華為等中企合作的海底電纜項目。（路透）

當時，時任電信部副部長惠查拉夫（Pedro Huichalaf）於 2016 年前往中國與華為高管會面，並簽署初步可行性協議。其目標是將智利轉變為區域電信中心，充分利用該國現有的現代化基礎設施，並將該地區直接連接到印太地區，而無需透過美國或歐洲傳輸數位資訊。

該項目計劃投資 6 億美元，並有華為和華海通信技術 （HMN Tech）等中國公司參與，但在 2020 年，時任美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）訪問聖地亞哥後，該項目被擱置。龐皮歐以「間諜風險與網路外洩」為由強烈反對。

2024 年，聖地亞哥宣布，經過重新設計，已與Google的母公司 Alphabet達成合作，將沿海城市瓦爾帕萊索（Valparaiso）與澳洲連接起來，通過「Humboldt Project」，這是一條 1萬4800 公里的電纜，其中一條分支穿過法屬波利尼西亞，繞過中國和香港，該項目因此獲得了新的生命力。

不過，去年下半年，中國移動國際公司正式重啟連接智利和香港的海底電纜項目，全長1萬9873公里，特許經營期為30年。當時智利政府內部的支持者認為，這條海底電纜不會取代「Humboldt Project」，反而是補充，進一步鞏固智利作為南太平洋數位中心的地位。

據悉，智利交通和電信部長穆尼奧斯（Juan Carlos Munoz）於2026年 1 月 27 日簽署了正式啟動程序的協議，距離波里奇總統任期結束和卡斯特政府上任僅六週。

然而，美國大使館隨即就該計畫的安全風險向智利政府發出警告，兩天後，穆尼奧茲以「印刷錯誤」為由，撤銷了該協議。

助中國建造海纜，美國國務卿魯比歐宣布撤銷三名智利政府官員簽證。（路透）

這一逆轉並未平息此事。2月下旬，美國國務卿魯比歐發表聲明，宣布撤銷三名智利政府官員簽證，理由是他們「明知故犯地指示、授權、資助、提供重大支持和/或實施了損害關鍵電信基礎設施並破壞西半球區域安全的活動」。

雖然聲明沒有點名受制裁的官員，但《南華早報》證實，智利電信部副部長（Claudio Araya）、智利電信監管機構Subtel負責人彼得森（Guillermo Petersen）以及交通和電信部長穆尼奧斯本人都在受影響之列。

時任智利總統波里奇承認，在收到來自華盛頓的「明確」施壓後，他親自下令撤銷穆尼奧斯簽署的協議，華盛頓的施壓包括智利可能從免簽計畫中除名。智利是該計畫中唯一允許其公民免簽入境美國的南美國家。這令智利引以為豪，也使智利護照成為該地區最具競爭力的護照之一。

有關中資海底電纜後續處理，智利新總統卡斯特宣稱他不再信任即將卸任的政府提供的訊息，並宣布他將成立一個特別工作組，負責審計部長級通訊，並評估對任何違規行為的官員採取可能的法律行動。

對此，中國則是跳腳，中國駐聖地牙哥大使牛清報公開為此計畫辯護。在美國宣布制裁智利官員幾天後指出，該投資項目是個好主意，互惠互利，並駁斥了華盛頓關於戰略風險的說法，稱其毫無事實根據。

然而，專家們並不相信中國大使的保證，聖地亞哥智庫 AthenaLab 聯合創辦人托羅托羅（Juan Pablo Toro）認為，這場海纜爭端並非孤立事件，而是智利歷屆政府出於安全考慮而阻止中國計畫的一部分。

智利學者烏爾迪內斯（Francisco Urdinez）表示，這場爭端傳遞的訊息遠遠超出了聖地牙哥的範圍。這向其他國家展示了美國在未來幾年準備採取的行動。任何試圖與中國就關鍵基礎設施進行談判的人，都將踩到華盛頓絕不允許逾越的紅線。

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