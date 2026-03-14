南韓酷澎個資案集體訴訟首開庭 用戶要求每人賠償6千元

南韓電商酷澎個資外洩案，有1998名用戶展開集體訴訟。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電商酷澎（Coupang）先前爆出3367萬個帳號個資外洩，有1998名用戶展開集體訴訟，13日在首爾中央地方法院民事庭首次開庭，用戶要求酷澎向每人賠償30萬韓元（約新台幣6418元）。

據《朝鮮日報》報導，對酷澎進行集體訴訟的用戶表示，在發生個資外洩事件後，酷澎竟於去年12月宣稱只有3000個帳戶受到影響，根本就是想要淡化實際災情，並且試圖以代金券等補償措施掩蓋真相。

請繼續往下閱讀...

提告的用戶方面指出，酷澎除了應該向每人支付30萬韓元補償外，還必須要有懲罰性賠償。對此，酷澎強調他們仍在等待個資保護委員會的調查結果，才能確認是否有用戶因個資挪用而受害，如果在調查結果出爐後受到個資委員會的罰款，公司計畫將提起行政訴訟。

用戶方聞言相當不滿，批評酷澎是想藉由全案正在等待行政訴訟為由，拒絕回答個資外洩相關問題。首爾中央地方法院法官認為，酷澎和提告用戶之間存在意見分歧，將審閱雙方提交的訴訟資料，下次開庭日定在4月17日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法