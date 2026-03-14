CNN：伊朗想放行油輪過荷姆茲海峽 但石油要用「人民幣」結算

CNN報導，伊朗政府正考慮放行有限數量的油輪通過荷姆茲海峽，但前提是原油貨物必須改以人民幣進行結算。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續，根據《CNN》報導，伊朗政府正考慮放行有限數量的油輪通過全球能源大動脈荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），但前提是原油貨物必須改以人民幣進行結算。

《CNN》指出，這名消息人士透露，伊朗目前正制定新計畫，以管理油輪經過荷姆茲海峽的流量。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸管道之一。

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官員透露，伊朗正在探索相關機制，允許有限數量的油輪在特定金融條件下通過霍爾木茲海峽。其中一項條件是，石油貨物必須以人民幣而非美元進行交易。

目前國際石油貿易幾乎完全以美元結算，唯一例外是受制裁的俄羅斯石油，其交易貨幣為盧布或人民幣。中國過去數年試圖推動以人民幣購買石油，尤其在沙烏地阿拉伯，不過美元仍是全球儲備貨幣，人民幣在全球市場的接受度不高。

美國與以色列對伊朗開戰後，荷姆茲海峽已實質封閉。由於市場對這條全球能源重要航道的憂慮升高，油價已攀升至俄羅斯入侵烏克蘭後、2022年7月以來的最高水準。聯合國13日警告，隨著戰爭持續，若限制荷姆茲海峽的船舶通行，將對人道救援行動造成「巨大影響」。

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