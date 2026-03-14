不要中國製！台灣無人機飛向世界 出口驚人爆增「這麼多」

台灣正迅速崛起成為「無中國零件」無人機供應國。示意圖。（美聯社檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》報導，台灣並非以武器出口聞的國家，但台灣正迅速崛起成為「無中國零件」無人機供應國，相關企業加速打造「非紅色供應鏈」無人機，出口量在2025年成長超過35倍，達到約12.3萬架。

《經濟學人》報導，台灣向來不是武器出口國。自1949年中國國民黨在內戰失敗後、撤退至台灣以來，台灣一直是全球較大的武器進口地之一，武器來源多半來自美國。不過現在，台灣也已能自行製造不少武器，但仍高度依賴美製裝備。

請繼續往下閱讀...

2025年之前，台灣的國防出口主要仍是向非洲和拉丁美洲國家捐贈一些舊型直升機和小型船隻。然而《經濟學人》指出，情況正在改變。台灣正將自己定位為「非紅色（non-red）供應鏈」無人機的供應者，也就是不含中國零件的無人機。這種無人機面向美國、其盟友以及其他擔心中國間諜活動和供應鏈控制的國家。

台灣無人機的產量已從2024年的約1萬架，增加到2025年的12倍以上；去年的出口量更暴增35倍，達到約12.3萬架，出口量幾乎占全部產量。其中，捷克是最大買家，其次是波蘭。

業界人士表示，這些採購多半最終送往烏克蘭，用於俄烏戰場，也為無人機性能提供了寶貴的實戰回饋。2026年的出口量預計再創新高，今年的前兩個月出口已達8萬5500架。

報導指出，台灣是在觀察到俄烏衝突中無人機的廣泛運用後啟動這項計畫。最初目標是裝備台灣軍隊，當時台灣只有幾百架無人機，而中國擁有幾萬架。此後，台灣承諾在2026年底前建立完全不含中國零件的無人機產業，並在2028年前達到年產18萬架。政府去年也承諾在2033年前為軍方採購超過20萬架無人機。

美國及其盟友同樣正加速擴大無人機的產量。不過大多數仍依賴中國零件，而中國占全球無人機產量的70%至80%。這種依賴現在越來越被視為安全風險。

報導表示，台灣雖仍使用部分中國製的無人機零件，包括稀土磁鐵，但由於面臨中國威脅，它的去中國化速度遠快於其他國家。而且，作為富裕且高科技的製造中心，台灣在精密製造方面的專長以及雄厚資本，讓它能快速開發自製無人機的零組件。

台灣官員表示，計畫正按進度推進。台灣經濟部指出，從2026年初開始，整機與涉及資安風險的模組，像是飛控系統，若想取得政府採購和補助資格，必須完全不含中國零件。包括光學鏡頭和稀土磁鐵在內的中國被動零組件，則必須在2027年1月1日前全面淘汰。

部分台灣無人機已達到100%非中國供應鏈。例如坤暐科技（Kunway Technology）自2016年起生產農業無人機，過去約40%的零來自中國，包括電池、馬達和螺旋槳。現在則全部改為本地採購或從日本等友好國家進口。

雖然成本因此提高，但創辦人劉俊毅估計，他的無人機價格仍只有完全在日本或南韓製造產品的一半。隨著對中國的疑慮加深，新市場也逐漸出現：坤暐科技去年與合作夥伴在印度成立合資企業，生產軍用及民用無人機。

其他台灣企業也正在向歐洲出口無人機或零組件，甚至考慮在當地設廠。例如雷虎科技（Thunder Tiger）正與波蘭討論合作建立工廠。這家公司也向東南亞銷售產品。不過，雷虎科技總經理蘇聖傑（Gene Su）表示，公司最優先的市場仍是更大的美國市場。

台灣官員希望這些發展能滿足美國對台灣提高自我防衛能力的要求。川普政府一直敦促台灣將國防支出從GDP的3%提高到10%，五角大廈也希望台灣採購更多小型、機動性高的武器，以更好準備應對中國可能的攻擊。

然而，台灣試圖融入西方無人機供應鏈的努力，也是1種對沖策略：如果川普與中國達成某種協議，削弱美國對台灣的安全承諾，台灣仍能保有戰略空間。

台灣能力仍存在一些令人意外的缺口。雖然台灣是全球最先進半導體的主要製造者，但政府智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）指出，台灣仍未生產專門用於無人機的飛控、定位或通訊晶片，也缺乏完整軟體。

為此，政府已承諾投入14億美元補助產業填補這些缺口。到2029年，台灣目標是自行生產一半所需的稀土磁鐵。

另1個障礙來自台灣的政治反對派，他們阻擋了提高國防預算的計畫。更長遠的挑戰則是確保需求穩定，一些本土製造商擔心，如果主張與中國關係更密切的反對黨在2028年贏得總統選舉，政府可能會降低軍事現代化的優先性。

本土製造商也擔憂，俄烏戰爭結束後全球需求可能下滑。烏克蘭本身每年可生產約500萬架無人機，屆時可能大量湧入市場，雖然烏製無人機高度依賴中國零件。

不過現今世界對中國無人機零件的安全疑慮持續升高。例如美國已要求所有軍用無人機不得含有中國零件。自去年12月以來，美國也禁止進口新的外國製無人機及零件，包括中國最大無人機製造商大疆（DJI）產品，同時允許國防部和國土安全部對不構成安全風險的產品申請豁免。

一些歐洲國家也正加強限制。讓西方逐步擺脫對中國廉價無人機的依賴仍需要時間，但台灣已取得飛快的起步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法