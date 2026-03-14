美股收盤》石油危機加劇通膨疑慮！標普創今年新低 台積電ADR上漲

投資人觀望伊朗戰爭的進一步發展，美股週線收黑。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕油價隨中東局勢持續上漲，投資人觀望伊朗戰爭的進一步發展，美股週線收黑，週五道瓊工業指數下跌119.38點、0.26%，那斯達克指數下跌0.93%，標準普爾500指數下跌0.61%，費城半導體指數小漲0.05%，台積電ADR上漲0.48%，收在338.31美元。

綜合外媒報導，標普500指數週五創下2026年以來新低，本週累計下跌1.6%，為近一年來首次連續三週下跌。道瓊指數本週下跌約2%，科技股為主的那斯達克指數本週迄今下跌1.3%。

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週五油價持續上漲動能，西德州中級原油期貨上漲3.11%，至每桶98.71美元。布蘭特原油收盤上漲2.67%，報每桶103.14美元。

外界關心荷姆茲海峽何時可以通行？美國戰爭防部長赫格塞斯對此表示「我們一直在處理這個問題，無需擔心。」華爾街日益擔憂油價上漲將導致通膨加劇、經濟成長放緩，促使投資人降低今年降息的預期。

設計軟體製造商Adob​​e宣布長期擔任執行長的Shantanu Narayen將離職，股價下跌7.6%，也再次引發投資人對人工智慧可能帶來顛覆性影響的擔憂。社群媒體巨頭Meta傳出將延遲人工智慧模型「Avocado」發布時間，股價下跌3.8% 。

道瓊指數下跌119.38點或0.26%，收46558.47點。

那斯達克指數下跌206.62點或0.93%，收22105.36點。

S&P 500指數下跌40.43點或0.61%，收6632.19點。

費城半導體指數上漲3.46點或0.05%，收7646.64點。

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