記憶體價格狂飆 Omdia：2026年全球PC出貨年減12％

Omdia預估，受到記憶體漲價影響，今年全球PC出貨預估2.45億台，數量較2024年減少12%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構Omdia最新報告指出，受記憶體與儲存裝置價格大幅上漲影響，2026年全球桌上型電腦、筆記型電腦與工作站出貨量恐出現明顯下滑，全年總出貨預估2.45億台，數量較2024年減少12%。

Omdia指出，此次市場壓力主要來自記憶體與儲存裝置成本大幅攀升，預估2026年第一季至少漲價60%，後續仍將維持上升趨勢，儘管漲幅有可能趨緩，但整體成本壓力仍將延燒。自2025年第一季以來，主流PC配置的記憶體與儲存成本已增加約90至165美元，使PC品牌廠面臨嚴峻成本挑戰，被迫減少促銷活動、調整產品配置並提高終端售價。

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在產品類別方面，Omdia預估2026年桌上型電腦出貨量5320萬台、年減10%，筆記型電腦出貨量1.922億台、年減12%，兩者皆受到記憶體成本上升、終端市場需求轉弱的雙重影響。

若以產品價格區間觀察，低價產品將首當其衝，根據Omdia分析，售價低於500美元的PC產品最受衝擊，預估2026年出貨量僅6210萬台、年減28%。主要原因在於低價產品利潤空間有限，難以吸收成本上升壓力，加上該類產品多採用容量較低或較舊世代的元件，在供應吃緊時往往取得優先配貨的機會較低。

相較之下，高階產品市場表現相對穩定，Omdia認為，售價900美元以上的高階PC在需求與價格承受能力方面較具韌性，部分消費者與企業用戶仍願意接受較高價格，以滿足必要的工作或運算需求，因此相關產品出貨可望維持相對穩定，甚至出現小幅成長。

從平台類別來看，Windows PC滲透率仍占整體市場約83%，預估2026年出貨量將年減12%；Chrome裝置則因高度依賴教育市場，加上利潤較低與元件分配優先度較低，今年出貨恐大幅下滑28%；至於Mac則因蘋果垂直整合供應鏈與高階產品定位支撐，跌幅相對較小，預估全年出貨年減約5%。

Omdia也提醒，由於市場變化快速，目前預測仍存在下行風險。若記憶體與儲存裝置供應持續吃緊，價格進一步上漲，PC市場需求恐進一步受抑制，全球出貨量降幅甚至可能擴大至15%或更高。此外，中東地區近期爆發衝突，也為全球運輸與區域市場需求帶來新的不確定性。

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