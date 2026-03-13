中東戰火前美核心通膨走高、GDP增速度放緩 Fed降息無望

〔編譯魏國金／台北報導〕美聯社報導，聯準會（Fed）密切關注的通膨指標1月核心個人消費支出物價指數（PCE）從去年12月的年增3%，進一步上升至3.1%，創近兩年最高點，顯示在中東戰火推升能源價格之前，美國的通膨已經惡化。

美國商務部13日公佈，包含波動較大的食品與能源價格，1月整體PCE年增2.8%，低於去年12月的增幅，與經濟學家預期的2.9%，月增0.3%，符合預期，核心PCE月增0.4%，為連續第2個月跳漲0.4%，如果該增速持續，將使PCE遠高於聯準會設定的2%目標。

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自上月28日美國與以色列聯手攻擊伊朗，致使荷姆茲海峽遭封鎖後，全球5分之1的原油供應中斷，美國汽車協會（AAA）數據顯示，自中東戰火爆發以來，原油價格飆漲逾40%，汽油價格從一個月前的每加侖不到3美元，跳漲至3.6美元。經濟學家預測，油價的上漲恐使3月通膨飆升，並可能延續至4月。

美國商務部另一份報告也顯示，去年第4季國內生產毛額（GDP）經季節性與通膨調整後，季增年率大幅下修至0.7%，從先前報告的1.4%腰斬，也遠低於道瓊預期的成長1.5%，並從第3季的4.4%增幅大幅放緩。

美國2025GDP年增2.1%，較先前公佈的數據減少0.1個百分點，2024年美國經濟成長為2.8%。

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