好事發生！抱緊Costco股票10年不賣 驚人報酬曝光了

Costco深受許多消費者青睞。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒估算，10年前，如果投資1000美元（約台幣3.19萬）購買Costco的股票，如今這筆投資價值6500美元（約台幣20.73萬），如果您將股息再投資，則價值將達到7725美元（約台幣24.64萬）。同樣的錢若投資標普500指數基金，即使股息再投資，價值也只有約4000美元。

《The Motley Fool》報導，Costco 透過不斷開設更多門市、增加新會員以及維持高續費率，贏得了市場。

請繼續往下閱讀...

從2020會計年度到2025會計年度（截至去年8月），Costco的營收和每股盈餘分別達到了10.5%和15.1%的複合年增長率。其門市數量從795家增加至914家，持卡會員總數從1.055億增加到1.406億，全球會員續費率從88%提升至90.5%。

即便在全球通膨、利率上升、地緣政治衝突和其他宏觀經濟逆風衝擊下，Costco依然實現了上述成長。此外，即使2024年七年來首次調高會員費後，Costco仍持續吸引新會員。

在2026會計年度上半年（截至2026年2月的前6個月），Costco調整後的淨銷售額（不計燃油和外匯支出）增加了6.5%，門市數量增至924家，持卡會員人數增至1.472億。

然而，其全球會員續費率在第一季和第二季均下滑至89.7%。Costco將續費率下降歸咎於「線上註冊」會員的續費率較低，這些會員是透過線上而非線下門市註冊的。這些顧客大多較為年輕，如果購物次數不夠多，他們更有可能取消會員資格。

從2025會計年度到2028會計年度，分析師預計Costco的營收和每股盈餘將分別以8%和11%的複合年增長率成長。但是，該公司股價並不便宜，本益比高達49倍。

以股票報酬觀察，10年前，如果投資1000美元買Costco的股票，如今這筆投資價值6500美元，如果您將股息再投資，則價值將達到7725美元。同樣的錢若投資標普500指數基金，即使股息再投資，價值也只有約4000美元。

但是，今天在 Costco 投資1000 美元，在未來十年內能否再次獲得數千美元的回報？報導指出，若 Costco 的業績符合分析師預期，從 2028 會計年度到 2036 會計年度的EPS以 10% 的複合年增長率增長，但到最後一年時本益比維持在更可持續的 25 倍，那麼未來10年其股價僅會上漲約 34%，略高於 1300 美元。因此，雖然現在投資 Costco 可能會讓你獲利，但在估值較低時進行長期投資或許更為明智。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法