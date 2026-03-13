荷姆茲海峽遭伊朗封鎖有救了？美戰爭部長1句話回應

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，對於荷姆茲海峽問題，無須擔憂。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於伊朗戰爭導致荷姆茲海峽幾乎癱瘓，石油價格飆升，外界關心荷姆茲海峽何時可以通行？美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）週五表示，「我們一直在處理這個問題，無需擔心。」

CNBC報導，赫格塞斯週五被記者問及五角大廈為何沒有預料到海峽會被封鎖時，他說，「我們對此有所預料，也意識到了這一點，我們希望按部就班進行，以最符合我們目標的方式實施。」

他同時駁斥外界對荷姆茲海峽恐遭長期封鎖的擔憂，赫格塞斯說，「我們一直在處理這個問題，無需擔心。」被問及荷姆茲海峽何時才能重新開放通航時，赫格塞斯直指，目前唯一阻礙海峽通航的因素是伊朗向船隻開火。

對於荷姆茲海峽的通行問題，美能源部長賴特週四（12日）告訴CNBC，美國海軍尚未做好護送油輪通過荷姆茲海峽的準備。幾個小時後，財政部長貝森特告訴 Sky News，美國海軍以及可能成立的國際聯盟，將在軍事條件允許的情況下，盡快開始護送船隻通過荷姆茲海峽。

